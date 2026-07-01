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Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo: una rivalidad «que nunca se ha basado en palabras», reconoce la leyenda alemana Oliver Kahn, quien cree improbable que se repita la lucha por ser el mejor de todos los tiempos (GOAT)
Una era de grandeza sin igual
El debate sobre quién es el mejor, Messi o Ronaldo, lleva casi 20 años copando el fútbol. Aunque aficionados y comentaristas discuten sin tregua, Kahn asegura que su grandeza radica en su silencio competitivo, no en los alardes.
Kahn declaró en Zee5: «Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han empujado mutuamente durante casi dos décadas, y es realmente extraordinario ver el nivel de fútbol que siguen mostrando. Su rivalidad nunca se basó en palabras, sino en actuaciones. Cada temporada, se han empujado mutuamente para ser aún mejores. Es posible que el fútbol nunca vuelva a ver otra rivalidad con ese nivel de consistencia y excelencia».
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El juego de los números definitivo
Las estadísticas de Messi y Ronaldo confirman su lugar entre los mejores de la historia. Durante nueve años se midieron en España: el argentino llevó al Barcelona a la gloria y el portugués brilló en el Real Madrid, con dos Ligas y cuatro Champions.
Messi, con 10 Ligas y 4 Champions con el Barcelona, suma ocho Balones de Oro, frente a los cinco de Ronaldo.
En lo individual, su sed de goles sigue intacta: Ronaldo ya suma 975 tantos y busca llegar a 1.000, mientras que Messi es el máximo anotador de la Copa del Mundo con 19 dianas.
En busca del sueño definitivo
Ambas superestrellas están centradas en el torneo, donde solo se verían en la final. En dieciseisavos, Portugal juega contra Croacia y Argentina ante Cabo Verde. Messi, con seis goles, lidera la clasificación de anotadores, mientras que Ronaldo suma dos.
Messi, campeón en 2022, aspira a su segundo título seguido, mientras que Ronaldo, que ya ha conquistado todos los grandes trofeos menos el Mundial, ansía completar su vitrina.
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¿Qué nos depara la fase eliminatoria?
En la fase eliminatoria, potencias como Inglaterra, Francia y España desafiarán a los gigantes sudamericanos. Los aficionados esperan ansiosos: ¿ampliará Messi su récord de goles o conquistará Ronaldo el título de sus sueños? Un posible enfrentamiento final podría cerrar su legendaria rivalidad.