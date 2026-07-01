Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo: una rivalidad «que nunca se ha basado en palabras», reconoce la leyenda alemana Oliver Kahn, quien cree improbable que se repita la lucha por ser el mejor de todos los tiempos (GOAT)

El debate sobre quién es el mejor, Messi o Ronaldo, lleva casi 20 años copando el fútbol. Aunque aficionados y comentaristas discuten sin tregua, Kahn asegura que su grandeza radica en su silencio competitivo, no en los alardes.

Kahn declaró en Zee5: «Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han empujado mutuamente durante casi dos décadas, y es realmente extraordinario ver el nivel de fútbol que siguen mostrando. Su rivalidad nunca se basó en palabras, sino en actuaciones. Cada temporada, se han empujado mutuamente para ser aún mejores. Es posible que el fútbol nunca vuelva a ver otra rivalidad con ese nivel de consistencia y excelencia».