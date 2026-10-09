El divertido mensaje salió a la luz después de que Musso publicara en Instagram una fotografía del autógrafo del delantero. En una nota desenfadada escrita en la parte delantera de la camiseta, el legendario atacante escribió: «Para Juan, con mucho cariño. Voy a echar de menos marcarte goles a pares y ver cómo te cabreas».

Reaccionando a la juguetona inscripción, el guardameta de 32 años añadió una breve leyenda a su publicación: «Agradecido para siempre».