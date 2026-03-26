Lionel Messi aún no ha confirmado su participación en el Mundial de 2026, mientras que el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, afirma que «no tenemos prisa»

Mientras Argentina se prepara para sus próximos amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera, la conversación derivó de forma natural hacia la disponibilidad de su capitán para el Mundial de 2026. Scaloni volvió a mostrarse incapaz de confirmar que Messi vaya a participar definitivamente en la cita mundialista, aunque sigue teniendo esperanzas.

«Es una cuestión que le compete a él. No tengo por qué responder. Ya saben lo que pienso. Quiero que esté allí, pero es él quien decide. Se ha ganado el derecho a poder decidir con tranquilidad. No tenemos prisa. Esperemos que diga que sí», declaró Scaloni a los periodistas durante su rueda de prensa previa al partido. El seleccionador también se refirió a su propio futuro, señalando que, aunque las negociaciones sobre su contrato están en curso, no son su principal prioridad.

«La renovación de mi contrato no es lo principal. Mi agente está hablando con el presidente, pero por ahora solo importa el Mundial», afirmó.







