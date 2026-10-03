AFP
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Lionel Messi aterriza en Argentina antes de una emotiva última aparición con la Albiceleste
El icónico capitán regresa pronto a casa
Messi aterrizó en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario junto a su familia el viernes por la mañana de cara a su partido de despedida con la selección. El delantero del Inter Miami se tomó un tiempo para descansar en su residencia privada de Funes antes de incorporarse al grupo de Lionel Scaloni en el complejo de entrenamiento de Ezeiza. Está previsto que el capitán complete una sola sesión de entrenamiento junto a sus compañeros de selección antes de su despedida en el Estadio Monumental.
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Scaloni aclara los planes de viaje de su talismán
El regreso a casa del ocho veces ganador del Balón de Oro llegó antes de lo previsto inicialmente, tras los comentarios realizados por el seleccionador en su rueda de prensa previa al partido ante Bolivia. Al aclarar el calendario de llegada del talismán de cara al amistoso del fin de semana, Scaloni dijo: "Leo viene este fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir y jugar el día 3, puede. En principio, llega después de ese partido; estaría llegando el domingo".
Una camiseta especial marca una retirada histórica
El capitán anunció su decisión de retirarse del fútbol internacional a través de su cuenta oficial de Instagram hace un mes, después de firmar su mayor cifra goleadora individual en un gran torneo veraniego. Para conmemorar la ocasión histórica, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha diseñado una equipación exclusiva a medidacon un motivo vertical, completado con el Sol de Mayo y ramas de laurel enmarcando la icónica camiseta con el número 10 de la leyenda.
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Monumental prepara un emotivo homenaje final
El amistoso del martes contra Benín, el 6 de octubre, está previsto que baje el telón de la carrera internacional del jugador de 39 años ante un estadio lleno en Buenos Aires. El encuentro, con todas las entradas agotadas, comenzará una hora antes, a las 20:00 hora local, para dar cabida a homenajes especiales previos al partido y ceremonias de despedida. Una vez que se disipe la emoción de la noche, el veterano delantero regresará a Miami para completar lo que resta de la temporada de la Major League Soccer.
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