La presencia de Messi entre los candidatos llega tras otra prolífica temporada regular con el Inter Miami. El argentino aspira a convertirse en el primer jugador de la historia de la liga en ganar el premio tres veces, después de conquistarlo en 2024 y 2025. Marcó 26 goles y dio 17 asistencias en 31 partidos, ganó la Bota de Oro y lideró la MLS con 43 contribuciones de gol.

Sus rivales también tienen argumentos de peso. Sullivan contribuyó al gran impulso del Philadelphia tras el parón por el Mundial, mientras que Mukhtar desempeñó un papel fundamental en la conquista del Supporters’ Shield por parte del Nashville. Evander terminó con 31 contribuciones de gol para el Cincinnati, y Guilherme ayudó al Houston a regresar a los playoffs después de quedarse fuera en 2025.