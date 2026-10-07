Dirigiéndose directamente al público de Buenos Aires, Messi quiso acallar las especulaciones que habían empañado el desenlace de su torneo. «La verdad es que no pasó nada extraño en la final, como algunos están diciendo», declaró. «Lo dimos todo. El partido contra Inglaterra fue increíblemente agotador para nosotros, tanto física como emocionalmente. Apenas llegamos.

»Luchamos como lo hacemos siempre, pero por desgracia no pudimos ser campeones. Pero que no le quepa duda a nadie de que todos y cada uno de mis compañeros lo dejaron todo en el campo por esta camiseta».

El veterano delantero centró entonces su atención en el significado personal de su despedida, conteniendo las lágrimas mientras rendía homenaje a su difunto padre, Jorge, que falleció en agosto a los 68 años. «Son muchas emociones. Obviamente, lo primero en lo que pienso es en mi padre», comenzó. «Lo único que me queda por hacer es dar las gracias. Ha significado muchísimo para mí vestir esta camiseta durante 20 años. Nunca dejé de esforzarme, de luchar ni de querer estar aquí».



