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Lionel Messi alcanza la histórica cifra de 100 goles mientras el Inter Miami derrota al Cruz Azul para ganar la Campeones Cup
Messi hace historia mientras el Inter Miami conquista un título
El maestro argentino alcanzó otro hito extraordinario en su carrera el miércoles por la noche en el Nu Stadium. Messi abrió el marcador en la Campeones Cup, el duelo anual entre los campeones vigentes de la MLS y la Liga MX, al cabecear a la red un centro medido de Luis Suarez en el minuto 24.
Ese gol permitió al ocho veces ganador del Balón de Oro alcanzar los 100 tantos con la camiseta de Miami. Casemiro sentenció más tarde la victoria por 2-0 con otro cabezazo, a pase de Messi, lo que aseguró que el Inter Miami sumara otro gran título.
El triunfo fue especialmente dulce para el nuevo entrenador Kily Gonzalez. Después de acordar sustituir al técnico interino Guillermo Hoyos a finales de agosto, los retrasos con el permiso de trabajo hicieron que el argentino no dirigiera su primer entrenamiento hasta el martes. Apenas 24 horas después, ya tenía su primer título.
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Gonzalez y De Paul ensalzan al GOAT argentino
Tras levantar el trofeo, Gonzalez desveló la promesa personal que su talismán le había hecho antes de la final. «Leo me dijo que iba a ser campeón, y lo hizo realidad», afirmó el recién nombrado técnico del Inter Miami. «De cara al futuro, esto nos da un enorme impulso anímico, es un elemento vital para nosotros y, aunque hemos conseguido esto, tenemos que seguir adelante».
Rodrigo de Paul, compañero de Messi desde hace mucho tiempo tanto en la selección como en sus clubes, pidió a los aficionados que nunca den por sentada la brillantez del delantero. «Se ha convertido en algo normal [lo de Messi], pero no lo es», señaló el centrocampista. «Tenemos que disfrutarle, admirarle, verle con el cariño con el que juega cada partido. Por suerte, lo he tenido a mi lado durante muchos años. Intento disfrutarle al máximo».
Un centenar de goles en un tiempo récord que bate marcas
La cifra de 100 goles de Messi en Florida no tiene precedentes por la rapidez con la que la alcanzó. Solo necesitó 115 partidos para marcar 100 veces con Miami, pulverizando el ritmo que había establecido en el Barcelona (188 encuentros) y con la selección argentina (174 partidos).
Desde su llegada a Estados Unidos en 2023, Messi suma 76 tantos en la MLS, 14 en la Leagues Cup, ocho en la Concacaf Champions Cup y un único gol en el Mundial de Clubes de la FIFA.
Su impacto en la franquicia sigue siendo transformador. No por casualidad, su debut con el Inter Miami en 2023 también fue contra Cruz Azul, lo que dio inicio a una racha que desde entonces ha dejado una Leagues Cup, una campaña récord en la Supporters’ Shield en 2024 y el título de la MLS Cup en 2025.
- Getty Images Sport
En busca de un mayor dominio en la MLS
Con su último título continental ya asegurado y con Gonzalez ahora oficialmente al mando, el Inter Miami volverá rápidamente a centrar su atención en las competiciones nacionales. Messi, que ya lidera la carrera por la Bota de Oro de la liga con 19 goles en 22 apariciones esta temporada, suma ahora la increíble cifra de 929 tantos en su carrera con club y selección.
Mientras el nuevo entrenador implanta su visión táctica, el Miami buscará apoyarse en este enorme impulso anímico y mantener su inercia durante el resto de la campaña de la MLS.
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