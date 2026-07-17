¿Lionel Messi al Balón de Oro? El superhéroe del Inter de Miami se merecería su noveno Balón de Oro por sus hazañas en el Mundial y sus actuaciones en la MLS si lleva a Argentina al título

Su centro impactó en la frente de Martínez y el balón superó a Jordan Pickford, dando a Argentina una remontada 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. La mayoría de sus compañeros y del cuerpo técnico se abalanzaron sobre Messi en vez de sobre Martínez, prueba del estatus de estrella que mantiene a sus 39 años y premio a su esfuerzo por llevar a Argentina a la victoria.
Messi destrozó a Inglaterra en los últimos 30 minutos; la conservadora táctica de Thomas Tuchel le facilitó el trabajo y el ocho veces ganador del Balón de Oro lo aprovechó sin piedad. Podría llegar un noveno Balón de Oro a finales de este año, pues ha sido el jugador más influyente del torneo.
Otra exhibición en la final ante España y Lamine Yamal, su supuesto sucesor en el Barcelona, lo confirmaría. Argentina llega como outsider, pero no cabe duda: si España cede un milímetro, la Albiceleste alzará el trofeo gracias a su confianza colectiva y al hambre de Messi.