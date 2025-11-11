Lionel Messi admite que la vida en la MLS es 'más relajada' en comparación con el 'ajetreo diario' del fútbol europeo

Lionel Messi dejó el PSG después de solo dos temporadas, optando por omitir la opción de su contrato para una tercera temporada. Muchos supusieron que le costaba adaptarse en París, habiendo vivido 20 años en Barcelona, lo cual él niega y asegura que fue únicamente por razones relacionadas con el fútbol. En Miami, sin embargo, dice que la vida es muy similar a la que la familia conocía anteriormente en Castelldefels, el pueblo a 12 millas fuera de Barcelona al que llamaba hogar.

"También parece como si París hubiera sido una pesadilla, pero no lo fue. Cuando digo que no me lo pasé bien, es porque no estaba contento con lo que estaba haciendo y lo que amo hacer: jugar al fútbol, la rutina diaria, entrenamientos, partidos, porque simplemente no me sentía bien," dijo a SPORT. "Pero luego, honestamente, tuvimos una experiencia realmente genial como familia. La ciudad es espectacular, la disfrutamos. Fue la primera vez que dejamos Barcelona, y todo era nuevo para nosotros, lo que lo hizo muy difícil, porque no era una lesión; simplemente sucedió de esa manera. Pero la verdad es que no estaba contento con lo que amo hacer a diario.

"Y aquí [en Miami], sí, lo estamos pasando bien, estamos disfrutando de la ciudad, de nuestra vida diaria. Como decía, es una vida muy similar a la que tenía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los niños muy cerca también, todo al alcance de la mano, conveniente. Vivimos alejados de la ciudad, que es hermosa, pero el tráfico es terrible."