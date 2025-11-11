Getty Images Sport
Lionel Messi admite que la vida en la MLS es 'más relajada' en comparación con el 'ajetreo diario' del fútbol europeo
Messi: Miami es similar a 'casa' en Barcelona
Lionel Messi dejó el PSG después de solo dos temporadas, optando por omitir la opción de su contrato para una tercera temporada. Muchos supusieron que le costaba adaptarse en París, habiendo vivido 20 años en Barcelona, lo cual él niega y asegura que fue únicamente por razones relacionadas con el fútbol. En Miami, sin embargo, dice que la vida es muy similar a la que la familia conocía anteriormente en Castelldefels, el pueblo a 12 millas fuera de Barcelona al que llamaba hogar.
"También parece como si París hubiera sido una pesadilla, pero no lo fue. Cuando digo que no me lo pasé bien, es porque no estaba contento con lo que estaba haciendo y lo que amo hacer: jugar al fútbol, la rutina diaria, entrenamientos, partidos, porque simplemente no me sentía bien," dijo a SPORT. "Pero luego, honestamente, tuvimos una experiencia realmente genial como familia. La ciudad es espectacular, la disfrutamos. Fue la primera vez que dejamos Barcelona,
y todo era nuevo para nosotros, lo que lo hizo muy difícil, porque no era una lesión; simplemente sucedió de esa manera. Pero la verdad es que no estaba contento con lo que amo hacer a diario.
"Y aquí [en Miami], sí, lo estamos pasando bien, estamos disfrutando de la ciudad, de nuestra vida diaria. Como decía, es una vida muy similar a la que tenía en Castelldefels, con el club cerca, el colegio de los niños muy cerca también, todo al alcance de la mano, conveniente. Vivimos alejados de la ciudad, que es hermosa, pero el tráfico es terrible."
La vida con el Inter de Miami es más relajada.
La intensidad y el escrutinio que Messi experimenta ahora es diferente, fuera del duro foco europeo.
"Y eso es todo, disfrutamos cada día, y de una manera diferente, porque es más relajado, sin tanta presión, sin la obligación - aunque siempre quise - de ganar y lograr todos nuestros objetivos," explicó. "Obviamente, todavía queremos, pero la presión es diferente, y eso hace que la vida sea más relajada, y disfrutamos más de nuestra familia, de los niños, de poder ir al entrenamiento, de poder ir a los partidos, de pasar mucho más tiempo en casa, de llegar a casa y no pensar tanto en el fútbol y pensar más en otras cosas. Y eso, te guste o no, te hace vivir diferente porque a menudo me pasó que los resultados y la rutina diaria me afectaban, y bueno, a veces llegaba a casa de mal humor, y era diferente, así que estamos felices aquí."
El fútbol europeo es agotador.
Messi no es el único jugador que sugiere que la presión en Europa a veces puede salirse de control. Ha sido particularmente evidente en los entrenadores, con Xavi calificándolo de un "trabajo cruel y desagradable" ser el técnico del Barcelona en 2024, mientras que Pep Guardiola se tomó un año completo de descanso cuando dejó el Camp Nou en el verano de 2012. Jürgen Klopp se alejó del Liverpool en 2024 y aún no ha regresado a un papel de gestión de clubes.
La gloria de la MLS Cup espera
Miami está buscando su primer título de la MLS Cup desde que ingresó a la liga en 2020 y esperan que Messi los lleve allí. El club ganó el Supporters' Shield en 2024 por ganar la temporada regular, solo para luego salir de los playoffs frustrantemente temprano.
A pesar de caer al tercer lugar en la Conferencia Este en 2025, Miami ya ha superado el año pasado al llegar a las semifinales de la Conferencia y se enfrentará a FC Cincinnati el 23 de noviembre. Si tienen éxito, uno de New York City FC o Philadelphia Union les espera a finales de este mes, antes de que la MLS Cup esté programada para el 6 de diciembre. Cuanto más tiempo permanezca Miami vivo, más tiempo también se mantienen vivas las ilustres carreras de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retirarán al final de la temporada.
