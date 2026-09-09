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imago-sport-1032496483.jpgIcon Sportswire
Adhe Makayasa

Traducido por

Lionel Messi, a punto de protagonizar una sensacional compra del club español CD Eldense mientras la estrella del Inter Miami amplía su imperio empresarial

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
Eldense
Segunda Division
Barcelona
Primera División

La estrella del Inter Miami, Lionel Messi, ha alcanzado un acuerdo de principio para comprar al conjunto de la Segunda División española CD Eldense en una histórica operación de adquisición. El icono argentino está a punto de hacerse con el 100 por cien de las acciones del club, consolidando su creciente presencia empresarial en el fútbol español antes de su esperado regreso definitivo para vivir en Cataluña.

  • El argentino acuerda un acuerdo para la adquisición

    Según informa la prensa, Messi ha alcanzado un acuerdo de principio para completar la compra total del CD Eldense, que actualmente compite en la Segunda División española. Según Marca, el delantero del Miami está listo para adquirir el 100 % de las acciones del club sin la participación de terceros una vez concluya el proceso de due diligence. La operación solo está pendiente ahora de la ratificación formal por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) en los próximos días.

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  • Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

    La adquisición espera la aprobación final

    El club alicantino pertenecía anteriormente a un grupo internacional de inversión encabezado por el empresario Juan Carlos Trujillo tras una compra a Pascual Perez en octubre de 2025. A pesar del interés reciente del inversor argentino Ricardo Pini a través de una oferta propuesta de 12 millones de euros, la repentina irrupción de Messi cambió drásticamente las negociaciones y le puso en camino de hacerse con la propiedad del equipo de Elda, situado cerca de Cataluña.

  • La familia amplía su cartera futbolística

    Este movimiento estratégico amplía aún más la cartera deportiva de la familia Messi tras su adquisición del UE Cornella, equipo español de quinta división, a principios de este año. El icono argentino también se ha asociado con su amigo íntimo Luis Suarez para comprar el club uruguayo Deportivo LSM. La creciente presencia de la familia en la gestión del fútbol se extiende además al Lions FC, donde su hermano Matias ejerce como presidente del club.

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  • imago-sport-1082160555.jpgAgenciaLOF

    El Eldense busca estabilidad en el banquillo

    La situación sobre el terreno de juego sigue siendo precaria para el Eldense después de que el club se separara de su entrenador Claudio Barragan tras un desolador balance de dos puntos en sus primeros cuatro partidos. La directiva está sometida a una intensa presión para encontrar rápidamente un sustituto y frenar su caída en la clasificación de Segunda División. La inminente llegada de Messi como accionista mayoritario debería aportar la solidez financiera y la claridad estratégica necesarias de cara al futuro.