Lionel Messi, a punto de protagonizar una sensacional compra del club español CD Eldense mientras la estrella del Inter Miami amplía su imperio empresarial

La situación sobre el terreno de juego sigue siendo precaria para el Eldense después de que el club se separara de su entrenador Claudio Barragan tras un desolador balance de dos puntos en sus primeros cuatro partidos. La directiva está sometida a una intensa presión para encontrar rápidamente un sustituto y frenar su caída en la clasificación de Segunda División. La inminente llegada de Messi como accionista mayoritario debería aportar la solidez financiera y la claridad estratégica necesarias de cara al futuro.