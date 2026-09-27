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«Limitaos a hacer vuestro trabajo»: Eduardo Camavinga lanza un mensaje claro a los atacantes de Francia antes del duelo contra Bélgica
Expectativas tácticas para los delanteros
En una rueda de prensa, Camavinga aclaró su postura sobre las responsabilidades defensivas de los jugadores de ataque en la selección. Francia logró una victoria por 1-0 sobre Turquía en su partido inaugural con Zinedine Zidane, y ahora el equipo se prepara para un decisivo duelo de grupo contra Bélgica mañana.
Al referirse al equilibrio del equipo, el centrocampista afirmó con claridad: "No les pido a los atacantes que hagan un trabajo defensivo una locura. Solo les pedimos que hagan su trabajo". Este enfoque pragmático pone de relieve el deseo de contar con estructura sin sobrecargar la delantera.
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Reavivando la rivalidad con Bélgica
Francia se enfrentará mañana por la noche a una Bélgica llena de confianza, después de su impresionante victoria por 2-0 ante Italia. El partido trae de forma natural recuerdos de enfrentamientos pasados, pero Camavinga no tardó en poner un toque de humor en la previa. Al ser preguntado por la tensión persistente entre las dos naciones, respondió: "[Ríe] Es un partido muy importante, porque Bélgica sigue siendo una gran nación. En cuanto a lo que pasó, sois vosotros, los belgas, quienes todavía lo tenéis atravesado en la garganta [sonríe]. Pero no, es un muy buen partido para jugar, todos estamos deseando disputar este tipo de encuentros."
La vida con Zidane y frente a rivales conocidos
La presencia de Zidane en el banquillo supone un cambio significativo para la plantilla. Camavinga admitió que ver a esta figura legendaria al mando fue sorprendente al principio, y señaló: "Todos sabemos lo que representa para Francia. Al principio, fue bastante especial y extraño enfrentarnos a él". Mientras tanto, el campamento francés recibió un pequeño impulso con la ausencia del portero del Real Madrid Thibaut Courtois en la alineación rival. Al hablar de la ausencia de su compañero de club, Camavinga bromeó: "Hablamos juntos antes de la convocatoria y sí, estoy muy feliz de que no esté ahí [sonríe]".
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¿Qué le espera ahora a Francia?
Francia se medirá a Bélgica mañana por la tarde con el liderato del grupo en juego. Una segunda victoria consecutiva le daría a Zidane el arranque perfecto en su etapa como entrenador y generaría un impulso importante. Tras este duelo crucial, Camavinga y sus compañeros regresarán a sus respectivos clubes para retomar sus compromisos nacionales.
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