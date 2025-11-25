Previa de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX: ¿Está Toluca en camino de lograr títulos consecutivos?

La clasificación de Juárez llegó con una dramática victoria 2-1 sobre Pachuca, pero los Bravos ahora enfrentan al equipo más dominante del torneo. Toluca entra a la Liguilla como los campeones reinantes, en la cima de la tabla y como los grandes favoritos.

Los clubes no tienen historia en Liguilla entre ellos; su único encuentro de eliminación directa fue un Repechaje ganado por Toluca. Su partido de liga más reciente terminó 2-0 a favor de los Diablos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con goles de Paulinho y Juan Domínguez.

Toluca - Clave del Éxito

El descanso prolongado puede ser su única preocupación. Con 18 días desde su último partido oficial, el ritmo podría ser un problema. De lo contrario, el equipo de Antonio Mohamed ha sido una potencia durante toda la temporada. A lo largo de dos partidos, siguen siendo los grandes favoritos.

Jugador a Seguir: Paulinho

El delantero portugués reclamó su tercer Botín de Oro consecutivo de la Liga MX y formó una peligrosa asociación con Alexis Vega.

FC Juárez - Clave del Éxito

Juárez entra como un verdadero desfavorecido. Para sorprender a los campeones, deben contener a Paulinho y Vega en el Nemesio Díez, algo que pocos clubes han logrado.

Jugador a Seguir: Óscar Estupiñán

Ocho goles en 13 partidos lo convirtieron en la principal amenaza de Juárez. Necesitará una serie casi perfecta.

Pronóstico de GOAL: Toluca avanza cómodamente.