Previa de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX: ¿Está Toluca en camino de lograr títulos consecutivos?
- Getty Images Sport
¿Qué está en juego?
Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas lucharon por los dos últimos lugares de postemporada, pero el enfrentamiento decisivo solo reforzó la jerarquía existente. Juárez logró su primera clasificación a la Liguilla al vencer a Pachuca, aunque los Bravos ya estaban octavos en la tabla, lo que refuerza la creencia de que el Play-In ha generado más fatiga que equilibrio competitivo. Este será el último torneo utilizando el formato antes de que la liga regrese a un sistema tradicional de clasificación de los ocho mejores en Clausura 2026.
Con el cuadro establecido, los cuartos de final comienzan el miércoles 26 de noviembre: FC Juárez vs. Toluca, Rayados vs. América, Tijuana vs. Tigres. El jueves 27 de noviembre, Chivas vs. Cruz Azul cierra la ida.
Los partidos de vuelta siguen el sábado 29 de noviembre, antes de que Cruz Azul vs. Chivas cierre la ronda el domingo 30 de noviembre.
- Getty Images Sport
No. 1 Toluca vs. No. 8 FC Juárez - El duelo de cuartos de final más desigual
La clasificación de Juárez llegó con una dramática victoria 2-1 sobre Pachuca, pero los Bravos ahora enfrentan al equipo más dominante del torneo. Toluca entra a la Liguilla como los campeones reinantes, en la cima de la tabla y como los grandes favoritos.
Los clubes no tienen historia en Liguilla entre ellos; su único encuentro de eliminación directa fue un Repechaje ganado por Toluca. Su partido de liga más reciente terminó 2-0 a favor de los Diablos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, con goles de Paulinho y Juan Domínguez.
Toluca - Clave del Éxito
El descanso prolongado puede ser su única preocupación. Con 18 días desde su último partido oficial, el ritmo podría ser un problema. De lo contrario, el equipo de Antonio Mohamed ha sido una potencia durante toda la temporada. A lo largo de dos partidos, siguen siendo los grandes favoritos.
Jugador a Seguir: Paulinho
El delantero portugués reclamó su tercer Botín de Oro consecutivo de la Liga MX y formó una peligrosa asociación con Alexis Vega.
FC Juárez - Clave del Éxito
Juárez entra como un verdadero desfavorecido. Para sorprender a los campeones, deben contener a Paulinho y Vega en el Nemesio Díez, algo que pocos clubes han logrado.
Jugador a Seguir: Óscar Estupiñán
Ocho goles en 13 partidos lo convirtieron en la principal amenaza de Juárez. Necesitará una serie casi perfecta.
Pronóstico de GOAL: Toluca avanza cómodamente.
- Getty Images Sport
No. 2 Tigres vs. No. 7 Tijuana - Ángel Correa vs. Gilberto Mora
Tigres y Tijuana se han enfrentado solo una vez en la historia de la Liguilla, un enfrentamiento ganado por Tigres. Su encuentro en la temporada regular también fue para Tigres, 2-0, con goles de Gignac y Correa.
Tigres - Clave del Éxito
El equipo de Guido Pizarro tuvo el mejor récord de visitante de la liga (cuatro victorias, cuatro empates, sin derrotas) y la mejor defensa (16 goles concedidos). También fueron el segundo mejor ataque. Mantener esos estándares debería ser suficiente.
Jugador a Seguir: Ángel Correa
El ganador de la Copa del Mundo se ha adaptado a la perfección y es central en el ataque de Tigres junto a Brunetta, Lainez y Gorriarán.
Xolos - Clave del Éxito
El equipo de Sebastián Abreu se vio fuerte en el Play-In pero ahora se enfrenta a uno de los equipos más duros de la Liga MX. Xolos debe aprovechar el primer partido en casa para tener alguna oportunidad.
Jugador a Seguir: Gilberto Mora
El joven de 17 años mostró confianza con un Panenka contra Juárez, pero Xolos necesita más que solo él para dar la sorpresa.
Elección de GOAL: Tigres avanza.
- AFP
No. 3 Cruz Azul vs. No. 6 Chivas - Un enfrentamiento que promete mucho
Cruz Azul y Chivas se han enfrentado tres veces en partidos de Liguilla, con Guadalajara ganando dos series. Su encuentro más reciente fue en la Jornada 7, una victoria de 2-1 de Cruz Azul en el Estadio Akron.
Cruz Azul - Clave para el éxito
El equipo de Nicolás Larcamón aseguró el tercer lugar y convirtió el Estadio Olímpico Universitario en una fortaleza. Si mantienen su consistencia defensiva, entran como favoritos.
Jugador a seguir: Gabriel Fernández
Inesperadamente retenido, Fernández cumplió con siete goles en el torneo.
Chivas - Clave para el éxito
El equipo de Gabriel Milito cerró la temporada de manera fuerte con una racha de tres victorias consecutivas. Sin embargo, ocuparon un lugar bajo entre los clasificados en goles anotados y necesitan que Armando González continúe su gran forma.
Jugador a seguir: Armando González
El goleador de 13 tantos compartió el Botín de Oro y es esencial para las posibilidades de Chivas.
Elección de GOAL: Cruz Azul en una serie ajustada.
- AFP
No. 4 Club América vs. No. 5 Monterrey - Altas apuestas para ambos
América y Monterrey se enfrentan por octava vez en la historia de la Liguilla. Rayados han ganado cuatro de las siete series anteriores, incluyendo el único enfrentamiento previo en cuartos de final (Apertura 2009). Su encuentro de temporada regular terminó 2-2 en el Estadio BBVA.
Club América - Clave para el Éxito
El equipo de André Jardine ha sido fuerte pero inconsistente. Asegurar un resultado positivo en el primer partido en Monterrey es crucial antes de cerrar en casa.
Jugador a Seguir: Allan Saint-Maximin
Fichado como la incorporación estrella de esta temporada, Maximin debe rendir en las rondas de eliminación.
Monterrey - Clave para el Éxito
El equipo de Domenec Torrent tiene gran talento pero ha decepcionado defensivamente, concediendo 29 goles. Con Sergio Ramos liderando la línea defensiva, Rayados necesita estabilidad y compostura.
Jugador a Seguir: Sergio Ramos
Su liderazgo y experiencia defensiva lo convierten en la figura más importante de Monterrey.
Pronóstico de GOAL: América avanza, lo que prepara una revancha de la final de la temporada pasada con Toluca.