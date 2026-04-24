«Ligeramente incierto»: aún no hay fecha para la finalización del nuevo estadio del Manchester United, valorado en 2000 millones de libras, mientras Sebastian Coe ofrece información actualizada sobre el ambicioso proyecto de Old Trafford

Coe ofreció una actualización prudente sobre el plan de Ratcliffe para construir un estadio de última generación para el Manchester United y admitió que la adquisición de terrenos es un reto. El presidente del grupo de trabajo para la regeneración explicó que, aunque el proyecto de 2.000 millones de libras (2.700 millones de dólares) avanza en la «dirección correcta», conseguir espacio para un estadio de 100.000 asientos es un proceso lento.

El proyecto busca impulsar la transformación de Trafford con nuevas viviendas y centros educativos, pero Coe advirtió que la secuencia gradual de la compra de terrenos descarta una solución rápida para la infraestructura del club.