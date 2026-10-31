Y todas las miradas en este derbi se dirigirán hacia Suhaib Hosawi, extremo del equipo sub-21 del Al-Ittihad, especialmente porque fue uno de los jugadores más destacados en la Liga de Élite durante el último periodo.

Hosawi posee una mágica pierna izquierda que utiliza en la posición de extremo derecho, y se caracteriza por su capacidad para controlar el balón, regatear y dar pases precisos con una visión aguda, lo que siempre lo convierte en un jugador llamativo.

El último en fijarse en el talento de Suhaib Hosawi fue el alemán Jens Weissing, director técnico del primer equipo del Al-Ittihad, quien lo incorporó por primera vez a la lista del equipo en el partido ante el Abha en la Roshn Saudi League.

Es cierto que no participó, pero esta convocatoria le dará al joven extremo saudí un incentivo adicional en caso de que juegue el derbi de Yeda frente al vecino y eterno rival, el Al-Ahli, especialmente porque será una oportunidad de oro para brillar y continuar trabajando con el primer equipo.