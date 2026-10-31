El talento puro y la magia que se esconde en la pierna izquierda no son exclusivos del Al-Ittihad ni de su joven promesa Suhaib Hosawi, pues el Al-Ahli cuenta con un jugador de similares cualidades: el brillante extremo Ziyad Mulla.
Mulla supera a Hosawi en la faceta goleadora, ya que ha marcado 4 goles desde el inicio de la presente temporada de la Liga Roshn de la Élite, y competía por el título de máximo goleador en las primeras jornadas.
Sin embargo, el extremo del Al-Ahli experimentó un notable descenso goleador tras las dos primeras jornadas, en las que había marcado un hat-trick en la victoria sobre el Al-Fayha por 3-1, en la primera jornada, antes de anotar otro gol en el triunfo ante el Al-Fateh por 2-1, en la segunda jornada.
Desde entonces, Ziyad Mulla ha bajado su rendimiento goleador, pues no ha marcado ningún gol en los últimos seis partidos.
El derbi de Yeda ante el vecino y eterno rival Al-Ittihad podría ser la ocasión ideal para que el joven jugador muestre sus cualidades y recupere su brillo, ya sea anotando o incluso asistiendo en los goles.