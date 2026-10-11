¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account
Traducido por

Liga Roshn Saudí: Al-Ittihad teme las sorpresas del Al-Khuluood, mientras Al-Hilal y Al-Ahli buscan recuperar la senda de la victoria en la sexta jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Watan U21
Al Hilal U21
Al Watan U21
Al Ahli U21 vs Al Wehda U21
Al Ahli U21
Al Wehda U21
Al Nassr U21 vs Al-Tadamon U21
Al Nassr U21
Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21 vs Al Kholood U21
Al Ittihad U21
Al Kholood U21
Arabia Saudí

Jornada emocionante en el horizonte

Vuelve la competición de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21), tras una larga ausencia que se prolongó durante más de tres semanas, debido al pasado parón internacional.

La competición, repleta de jóvenes estrellas, regresa con los partidos de la sexta jornada, que presenta numerosos encuentros de gran nivel, en medio de una feroz pugna por las distintas posiciones.

  • Partidos de la sexta jornada de la Liga de la Élite Joy

    Los partidos de la sexta jornada de la Liga Joy de Élite arrancan el lunes 12 de octubre, cuando Al Khaleej reciba a Al Taawoun en Saihat, y Al Ettifaq se enfrente a Al Faisaly en Dammam.

    Al Hilal recibe a Al Watan en la capital saudí, mientras que Neom visita a Al Riyadh, y Al Ahli se mide con Al Wehda en Yeda para cerrar la primera jornada.

    El segundo día comienza con un atractivo encuentro entre Al Nassr y Al Tadamon en Riad, mientras que Al Akhdoud se enfrenta a Al Jabalain en Abha, Al Hazm con Damac en Al Ras, y Al Orobah contra Al Feiha en Al Jouf.

    Al Qadisiyah visita a Al Ansar en Medina, mientras que Al Najma se mide con Al Fateh en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, y Al Ittihad cierra la jornada recibiendo a Al Kholood en Yeda.

  • El Al-Hilal busca una remontada frente al Al-Watan

    Por su parte, el Al-Hilal vuelve a los partidos de la liga de élite con un enfrentamiento relativamente sencillo, cuando reciba al Al-Watan en su estadio en la capital saudí, Riad.

    El Al-Hilal afronta el partido con un solo objetivo, que es la victoria, para recuperar su equilibrio, después de haber perdido 5 de los últimos 9 puntos que disputó en las tres jornadas anteriores.

    El Al-Hilal perdió ante el Al-Taawoun por 2-1, antes de vencer al Neom por un rotundo 4-0, mientras que su último partido ante el Al-Jabalain terminó con un empate a 3.

    Estos resultados irregulares colocaron al "Líder" en la cuarta posición de la tabla con 10 puntos, a 3 puntos del Al-Ittihad, que encabeza la clasificación.

    El Al-Hilal cuenta con una buena oportunidad para recuperar la senda de las victorias, especialmente porque su rival, el Al-Watan, ocupa el decimonoveno puesto en la tabla con 3 puntos, logrados de una victoria y una abultada derrota ante el Al-Ahli por un rotundo 4-0.

  • El Al-Ahly, ante una tarea sencilla frente al Al-Wahda

    El Al-Ahli también disputa su partido contra el Al-Wehda en Yeda con el mismo objetivo, ya que ha tropezado en dos de sus últimos tres encuentros en la Liga Profesional Saudí.

    El Al-Ahli empató con el Al-Jabalain por 2-2, luego venció al Al-Watan por cuatro goles a cero, antes de volver a empatar con el Al-Qadisiyah también por 2-2.

    A causa de este último traspié, el Al-Ahli perdió su puesto en lo más alto de la clasificación en favor del Al-Ittihad, descendiendo al tercer lugar con 11 puntos, a dos de distancia del "Decano".

    La tarea del Al-Ahli de recuperar las victorias parece sencilla, sobre todo porque su rival, el Al-Wehda, ocupa el decimosexto puesto en la tabla con 4 puntos, cosechados a partir de una victoria y un empate, mientras que ha caído derrotado en 3 ocasiones.

    Cabe recordar que el Al-Ahli, junto con el Al-Ittihad, son los dos únicos equipos que no han sufrido ninguna derrota en la presente temporada de la Liga Profesional Saudí.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • El Al-Nassr frente al colista

    El Al-Nassr también afronta una tarea sencilla en la sexta jornada, cuando reciba al Al-Tadamon en la capital saudí, Riad.

    El Al-Nassr disputa el partido después de haber reaccionado en la jornada pasada, con una victoria sobre el Damac por 1-0, tras dos derrotas consecutivas ante el Al-Fateh por 1-2 y el Al-Feiha por 2-3.

    Es cierto que la victoria no modificó la posición del Al-Nassr en la tabla de clasificación, donde ocupa el decimocuarto puesto con 6 puntos, pero le brinda un impulso para seguir sumando triunfos.

    Y no cabe duda de que ese impulso es mayor si se tiene en cuenta al rival, ya que el Al-Tadamon es el equipo que ocupa el vigésimo cuarto y último puesto de la tabla, sin ningún punto, tras haber disputado 4 partidos y perderlos todos.

    El Al-Tadamon sigue siendo el equipo con la peor defensa de la actual temporada de la Liga Profesional Saudí, pues su portería ha encajado 16 goles, con una diferencia de 5 goles completos respecto a su inmediato competidor.

  • Al-Ittihad teme las sorpresas del Al-Khaleej

    Los partidos de la sexta jornada se cierran con un duelo de altura que enfrenta al Al Ittihad, líder de la clasificación, con el Al Khaleej, autor de las grandes sorpresas de la presente temporada.

    El Al Ittihad llega al partido eufórico tras haberse quedado en solitario al frente de la tabla al término de la jornada pasada, en la que logró su cuarta victoria consecutiva, después de un único empate en la primera jornada.

    Con 13 puntos, el Al Ittihad sigue siendo el único equipo, junto al Al Ahli, que no ha sufrido ninguna derrota en la actual temporada de la Liga Profesional Saudí.

    Sin embargo, "El Decano" teme que esa racha se rompa ante el Al Khaleej, que ha conseguido ganar sus tres últimos partidos, tras una única derrota en el primer encuentro frente al Al Hilal.

    El Al Khaleej firmó el resultado más destacado de la jornada pasada, cuando sorprendió a todos y venció al Al Ettifaq por 3-1, apartándolo de la lucha por el liderato.

    Gracias a esa racha de victorias, el Al Khaleej elevó su cuenta a 9 puntos, con los que ocupa la séptima posición en la clasificación de la Liga Profesional Saudí, lo que significa que una victoria podría catapultarlo hasta el cuadro de honor.