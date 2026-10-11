Los partidos de la sexta jornada de la Liga Joy de Élite arrancan el lunes 12 de octubre, cuando Al Khaleej reciba a Al Taawoun en Saihat, y Al Ettifaq se enfrente a Al Faisaly en Dammam.

Al Hilal recibe a Al Watan en la capital saudí, mientras que Neom visita a Al Riyadh, y Al Ahli se mide con Al Wehda en Yeda para cerrar la primera jornada.

El segundo día comienza con un atractivo encuentro entre Al Nassr y Al Tadamon en Riad, mientras que Al Akhdoud se enfrenta a Al Jabalain en Abha, Al Hazm con Damac en Al Ras, y Al Orobah contra Al Feiha en Al Jouf.

Al Qadisiyah visita a Al Ansar en Medina, mientras que Al Najma se mide con Al Fateh en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah, y Al Ittihad cierra la jornada recibiendo a Al Kholood en Yeda.