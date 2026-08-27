¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X official account

Traducido por

Liga Roshn de Élite: el Ittihad ante su peor víctima y el Al-Ahli teme al autor del sextete en la segunda jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21 vs Al Kholood U21
Al Hilal U21
Al Kholood U21
Al Ittihad U21 vs Al-Tadamon U21
Al Ittihad U21
Al-Tadamon U21
Al Nassr U21 vs Al Jabalin U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21 vs Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Fateh U21
Al Ettifaq U21 vs Damac U21
Al Ettifaq U21
Damac U21
Arabia Saudí

La Liga Saudí Sub-21 tiene una cita con una nueva jornada de fuego

Continúan las competiciones de la Joy Elite League (la liga saudí sub-21), donde la afición aguarda con expectación el inicio de los partidos de la segunda jornada de la segunda temporada del torneo.

Las competiciones de la segunda temporada de la Joy Elite League arrancaron el pasado domingo, 23 de agosto, tras una destacada primera temporada que el Al-Hazm se adjudicó a su favor en una sorpresa de gran calibre.

  • Partidos de la segunda jornada de la Joy League Élite

    La segunda jornada de la Liga Joy de Élite arrancará el domingo 30 de agosto con cinco partidos, que comenzarán con el Al-Akhdoud recibiendo al Al-Faisaly, en el estadio del club Damac en Khamis Mushait, mientras que el Neom visitará al Al-Najma, en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah.

    Por su parte, el Al-Ansar, recién ascendido a la Liga Joy, recibirá al Al-Feiha, en su estadio de Medina, mientras que el Al-Ittihad, el otro recién ascendido, recibirá al Al-Tadamon, en su estadio de Yeda, y también el Al-Hilal recibirá a su rival Al-Kholood, en su estadio de Riad.

    En la segunda jornada, el lunes 31 de agosto, se disputarán seis partidos, que comenzarán en el estadio del Al-Khaleej en Seihat, cuando reciba a su rival Al-Wehda, mientras que el Al-Ettifaq recibirá a su rival Damac en su estadio de Dammam, mientras que el Al-Qadisiya visitará como pesado rival al Al-Riyadh en la capital saudí.

    El Al-Taawoun también visitará al Al-Orobah en Al-Jawf ese mismo día, mientras que el Al-Nassr recibirá a su rival Al-Jabalain en su estadio de Riad, y el Al-Ahli cerrará los partidos de la jornada cuando se mida con el Al-Fateh en su estadio de Yeda.

    En cambio, se aplazó un único partido, aquel en el que el Al-Hazm, vigente campeón, recibe a su rival Al-Watan, recién ascendido, en su estadio de Al-Rass, que se disputará el lunes 25 de enero del próximo año.

    Mira la Liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

    • Anuncios

  • El Ittihad contra su peor víctima

    El equipo del Al Tadamon, recién ascendido a la Liga Joy de la élite, fue de lo más llamativo en la primera jornada, no por cuestiones positivas, sino porque se convirtió en la peor víctima de la historia de la competición.

    El Al Tadamon inició su presencia en la Liga Saudí Sub-21 con una derrota histórica ante el Al Ettifaq, por un resultado de 10-1, la mayor derrota de cualquier equipo en la historia de la competición.

    Esta derrota situó al Al Tadamon en el vigesimocuarto y último puesto de la tabla de clasificación, sin puntos y con una diferencia de 9 goles en contra, algo que se teme pueda agravarse cuando visite al Al Ittihad en la segunda jornada.

    El Al Ittihad, por su parte, puede encontrar en este partido una oportunidad de oro para recuperar su brillo de la mejor manera posible, tras su discreta actuación en la primera jornada, en la que protagonizó el único empate sin goles, ante su anfitrión, el Damac.

    Este empate colocó al Al Ittihad en el décimo puesto de la tabla de clasificación, con un único punto, en un inicio poco tranquilizador para la afición del "Decano", que no quedó satisfecha con lo ocurrido la temporada pasada y busca calmarse con una amplia victoria sobre el Al Tadamon.

  • El Al-Hilal se enfrenta a lo desconocido

    Al Hilal disputará su segundo partido en la Liga Joy de Élite durante la temporada actual, pero se enfrentará a un rival en gran medida desconocido para él, cuando reciba al Al Khaleej en su estadio en la capital saudí, Riad.

    Al Hilal comenzó la Liga Saudí Sub-21 con una dramática victoria ante el Al Faisaly, recién ascendido a la competición, ya que remontó su desventaja del minuto dos con un gol limpio, hasta imponerse con dos goles de Turki Al Ghamil, colocándose en el séptimo puesto con 3 puntos.

    El "Líder" sufrió por su desconocimiento del Al Faisaly, que disputaba su primer partido en la Liga Joy de Élite, algo que también padecerá en la segunda jornada ante el Al Khaleej, pese a que este último afronta su segunda temporada en la competición.

    A diferencia del Al Hilal, el Al Khaleej aún no ha comenzado sus partidos en la Liga Saudí Sub-21, ya que su primer encuentro ante el Al Akhdoud se aplazó al próximo 18 de diciembre.

    Lo que inquieta aún más al Al Hilal es que no logró vencer al Al Khaleej en su único enfrentamiento en la Liga Joy de Élite durante la temporada pasada, ya que terminó con un empate sin goles, en la penúltima jornada de la fase de liga.

    Ese empate fue una razón de peso en el fracaso del club de la capital para liderar la fase de liga, pues descendió al segundo puesto con una diferencia de un solo punto por detrás del Al Ettifaq, algo cuya repetición busca evitar de forma temprana con el inicio de la nueva temporada.

    Mira la Liga Joy Saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Al-Ittifaq, a por mantener el liderato

    Con el inicio de la segunda jornada, Al-Ettifaq intenta mantener su liderato en la Liga Joy de la Élite, que no ha perdido desde el final de la fase de liga la temporada pasada, cuando reciba a su rival Damac en Dammam.

    Aunque Al-Ettifaq se despidió de la Liga Joy de la Élite en los cuartos de final la temporada pasada, terminó la fase de liga en el liderato con 41 puntos, con una ventaja de un punto sobre Al-Hilal, segundo clasificado.

    Al-Ettifaq mantuvo ese liderato con el inicio de la temporada actual, y no de cualquier manera, sino con una victoria histórica sobre Al-Tadamon, recién ascendido, por un resultado de 10-1, el marcador más abultado en la historia de la Liga Joy de la Élite.

    La tarea de Al-Ettifaq para mantener ese liderato no será sencilla, especialmente porque se enfrenta a Damac, que hizo caer a Al-Ittihad en la trampa del único empate sin goles de la primera jornada.

    El empate colocó a Damac en el undécimo puesto con un único punto, cifra que busca aumentar con al menos un punto más ante el Caballero de Al-Dahna.

  • El Al-Nassr comienza con el verdugo del campeón

    Pese a que la Liga Joy de Élite entra en su segunda jornada, el Al Nassr apenas iniciará su andadura en el torneo, cuando reciba al Al Jabalain en su estadio de la capital saudí, Riad.

    El Al Nassr no disputó su partido de la primera jornada ante el Al Watan, ya que fue aplazado al próximo 18 de diciembre, lo que significa que su primera aparición esta temporada será frente al Al Jabalain.

    El conjunto "Al Alami" busca adornar esta puesta en escena con la conquista de los tres puntos, para enviar un mensaje de tranquilidad a su afición, que no quedó satisfecha con su eliminación en los cuartos de final la temporada pasada.

    La tarea del Al Nassr no será sencilla, sobre todo porque el Al Jabalain protagonizó la mayor sorpresa de la primera jornada, cuando derrotó al Al Hazm, defensor del título, por 2-1, con un gol agónico en el minuto 85 del encuentro.

    El Al Jabalain tratará de dar continuidad a sus sorpresas ante el Al Nassr, aunque sea arrebatando al menos el empate, con el fin de afianzar su permanencia entre los diez primeros, pues actualmente ocupa la octava posición con 3 puntos.

    Mira la Liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!

  • El Ahly teme al autor del sextete

    En cuanto al partido que cierra la jornada por el momento, tendrá al Al-Ahli como protagonista, cuando afronte su primer examen difícil de la presente temporada, ante el Al-Fateh, subcampeón de la pasada edición de la Liga de Élite Joy.

    El Al-Ahli comenzó la temporada con una importante victoria sobre el Al-Feiha por 3-1, en un partido que vio brillar a su jugador Ziyad Iba, para ocupar el cuarto puesto de la clasificación con 3 puntos.

    Esta victoria envió un mensaje de tranquilidad a la afición del Al-Ahli, dándole a entender que lo ocurrido la temporada pasada, cuando el equipo terminó la fase liguera en el decimoquinto puesto, no se repetirá durante la nueva temporada.

    Sin embargo, ese mensaje necesita confirmarse, ante un equipo difícil y tenaz, el Al-Fateh, que cerró la temporada pasada como subcampeón del campeonato de la Liga Saudí sub-21, tras la derrota ante el Al-Hazm en el partido final por 1-3.

    El Al-Fateh demostró que su logro de la temporada pasada no fue fruto de la casualidad, ya que comenzó la nueva temporada con una goleada sobre el Al-Ansar, recién ascendido, por 6-0, para ocupar el segundo puesto de la clasificación, por diferencia de goles por detrás del Al-Ettifaq.

  • Cifras destacadas

    La primera jornada de la Liga Joy de la Élite contó con la disputa de 10 partidos, todos ellos finalizados con victoria, salvo un único empate sin goles entre el Al-Ittihad y el Damac.

    En esos diez partidos se marcaron 36 goles, con un promedio de 3,6 goles por encuentro, una cifra muy elevada.

    El Al-Ettifaq se convirtió en el equipo con el ataque más potente de la Liga Joy de la Élite tras la primera jornada, con 10 goles, mientras que el Al-Ittihad, el Damac, el Al-Taawoun, el Al-Fateh, el Neom y el Al-Wehda siguen sin recibir goles entre los equipos que ya han disputado partidos.

    A nivel individual, Mohammed Al-Aissa, estrella del Al-Ettifaq, encabeza la tabla de goleadores de la Liga Joy de la Élite tras la primera jornada, con 4 goles, seguido de Ziad Ebaa, jugador del Al-Ahli, e In Ras, delantero del Al-Fateh, con 3 goles.

    Mira la Liga Joy saudí a través de stc tv¡Regístrate ahora!