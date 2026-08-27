La segunda jornada de la Liga Joy de Élite arrancará el domingo 30 de agosto con cinco partidos, que comenzarán con el Al-Akhdoud recibiendo al Al-Faisaly, en el estadio del club Damac en Khamis Mushait, mientras que el Neom visitará al Al-Najma, en el estadio de la Dirección de Educación en Unaizah.

Por su parte, el Al-Ansar, recién ascendido a la Liga Joy, recibirá al Al-Feiha, en su estadio de Medina, mientras que el Al-Ittihad, el otro recién ascendido, recibirá al Al-Tadamon, en su estadio de Yeda, y también el Al-Hilal recibirá a su rival Al-Kholood, en su estadio de Riad.

En la segunda jornada, el lunes 31 de agosto, se disputarán seis partidos, que comenzarán en el estadio del Al-Khaleej en Seihat, cuando reciba a su rival Al-Wehda, mientras que el Al-Ettifaq recibirá a su rival Damac en su estadio de Dammam, mientras que el Al-Qadisiya visitará como pesado rival al Al-Riyadh en la capital saudí.

El Al-Taawoun también visitará al Al-Orobah en Al-Jawf ese mismo día, mientras que el Al-Nassr recibirá a su rival Al-Jabalain en su estadio de Riad, y el Al-Ahli cerrará los partidos de la jornada cuando se mida con el Al-Fateh en su estadio de Yeda.

En cambio, se aplazó un único partido, aquel en el que el Al-Hazm, vigente campeón, recibe a su rival Al-Watan, recién ascendido, en su estadio de Al-Rass, que se disputará el lunes 25 de enero del próximo año.