Liga Roshn de Élite: derbi de Riad, duelo entre la cima y el fondo y el regreso del Al-Hilal en la décima jornada

Si hay un partido que puede considerarse el gran duelo de esta jornada, no cabe duda de que será el que enfrenta al Al Ahli y al Al Ettifaq, el domingo, en el estadio del club de Yeda.
El Al Ahli disputa el encuentro tras haberse librado de una derrota segura en el derbi de Yeda, al empatar con el Al Ittihad con un gol agónico en la jornada pasada, después de haber ido por detrás en el marcador durante gran parte del partido.
El empate agónico mantuvo al Al Ahli sin ninguna derrota en la presente temporada de la Liga Profesional Saudí Roshn, pero también le privó de disputarle al Al Ittihad el liderato de la clasificación, ya que se quedó en el segundo puesto con 19 puntos, a 4 puntos del "Decano".
Y tras salir de un derbi candente, el Al Ahli tendrá una cita con un partido sumamente complicado, sobre todo porque el Al Ettifaq, que posee la línea ofensiva más potente, es el único equipo que ha marcado más goles que él, con 30 frente a 22.
A pesar de ello, el Al Ettifaq no ofrece su mejor nivel, ya que sufre una clara irregularidad en los resultados, pues, al tiempo que ha logrado 5 victorias, ha encajado en cambio 4 derrotas, 2 de ellas en las últimas 3 jornadas.
Pero el equipo procedente de Dammam despertó en la jornada pasada, cuando venció al Al Ansar por 2-1, para elevar su cuenta a 15 puntos, con los que ocupa el sexto puesto en la tabla de clasificación.
Esto significa que el Al Ettifaq, en caso de poder infligir la primera derrota al Al Ahli, elevaría su cuenta a 18 puntos y quedaría a un solo punto de él, lo que le devolvería con fuerza a la competición.