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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X official account

Traducido por

Liga Joy de la élite: el Al Nassr enarbola la bandera de la venganza y el Al Ahli caza a su herido en la tercera jornada

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
Al Jabalin U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Arabia Saudí

Continúan las competiciones de la nueva temporada de la Liga Joy de Élite (la Liga Saudí sub-21), con los partidos de la tercera jornada.

La tercera jornada presenta numerosos partidos de gran nivel, algunos de los cuales podrían definir tempranamente la lucha por el liderato de la tabla de clasificación, mientras que otros traen consigo recuerdos especiales que podrían avivar aún más el enfrentamiento.

  • Partidos de la tercera jornada de la Joy Elite League

    Los partidos de la tercera jornada arrancan el domingo 6 de septiembre, cuando el Al-Nassr visite al Al-Fateh en el estadio Meydan Tamweel Al-Awwal de Al-Ahsa, mientras que el Al-Hazem, defensor del título, visitará al Al-Feiha en Al-Majmaah.

    El Al-Ahli visitará al Al-Jabalain en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi de Hail, mientras que el Al-Qadisiyah recibirá al Al-Ettifaq, líder de la clasificación, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Saud bin Jalawi de Al-Khobar.

    Los partidos de la jornada se cierran cuando el Al-Ittihad visite al Al-Wehda en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz de La Meca.

    Al día siguiente, el lunes 7 de septiembre, el Al-Khaleej visitará al Al-Tadamon, recién ascendido, en el estadio de la Ciudad Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaed de Arar, mientras que el otro ascendido, el Al-Faisaly, recibirá al Al-Najma en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

    El Al-Khaleej y el Al-Orobah se medirán en Al-Rass, mientras que el Damac recibirá al Al-Riyadh en Khamis Mushait, en tanto que el Al-Hilal visitará al Al-Taawoun, en Buraidah, en la conclusión de los partidos de la tercera jornada durante el presente mes.

    Por su parte, se aplazarán dos partidos: el del Al-Watan contra el Al-Ansar, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Faisal de Jazán, hasta el próximo 21 de diciembre, y el del Neom contra el Al-Akhdoud, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid de Tabuk, hasta el 25 de enero del próximo año.

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  • El Al-Nassr alza la bandera de la venganza

    El Al-Nassr disputará su segundo partido de la nueva temporada de la Liga Roshn de Élite con amargos recuerdos, cuando visite al Al-Fateh, el equipo que lo eliminó de los cuartos de final de la edición pasada de forma humillante.

    El Al-Fateh logró vencer al Al-Nassr en la ida y la vuelta, con un resultado de 4-1 y 3-2, es decir, con un global de 7-3 en el cómputo de ambos encuentros, para clasificarse a las semifinales y luego a la final, antes de caer ante el Al-Hazm por 3-1.

    El Al-Nassr trabajará para vencer al Al-Fateh, no solo con el fin de vengar la derrota de la temporada pasada, sino también para romper el empate entre ambos en la tabla de clasificación y conseguir su segunda victoria consecutiva.

    La victoria del Al-Nassr en su único partido ante el Al-Jabalain por cuatro goles a cero lo situó en la octava posición de la tabla de clasificación, por diferencia de goles por detrás del Al-Fateh, que ocupa la séptima plaza, aunque este último ha disputado dos partidos.

    Por su parte, el Al-Fateh intentará reponerse de la derrota que sufrió ante el Al-Ahli en la jornada pasada y aprovechar los factores del terreno y la afición para lograr una nueva victoria sobre el Al-Nassr, con la que recupere sus glorias de la temporada anterior.

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  • El Al-Ahly caza al herido Al-Nassr

    Ese mismo día, el Al-Ahli buscará aferrarse a la lucha por el liderato de la Liga Saudí sub-21 logrando su tercera victoria consecutiva, cuando visite al Al-Jabalain.

    El Al-Ahli demostró su valía al derrotar al Al-Fateh, subcampeón de la primera edición, en la jornada pasada por 2-1, para saltar al subliderato de la clasificación con 6 puntos, a diferencia de goles del Al-Ettifaq, líder de la tabla.

    El "Raqi" tratará de mantener sus buenas actuaciones, sobre todo teniendo en cuenta que su rival esta vez sigue herido tras su abultada derrota ante el Al-Nassr por cuatro goles a cero en la jornada anterior.

    La dura derrota hizo caer al Al-Jabalain al decimoquinto puesto de la clasificación, con 3 puntos, cosechados gracias a su sorprendente victoria sobre el Al-Hazm, vigente campeón, en la primera jornada.

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  • Al-Qadsiah amenaza el liderato del Al-Ettifaq

    Por su parte, el Al-Ettifaq, líder con 6 puntos, afronta su primera prueba difícil en la nueva temporada de la Liga Roshn de élite, cuando visite al Al-Qadisiya, que alcanzó las semifinales en la edición pasada.

    El Al-Ettifaq comenzó la temporada con fuerza, con una victoria histórica sobre el Al-Tadamon por 10-1, y luego sobre el Damac por 2-0, pero ambos triunfos llegaron ante un equipo recién ascendido y otro que peleaba por evitar el descenso la temporada pasada.

    En contraste, el Al-Qadisiya no atraviesa sus mejores momentos, pues pese a su victoria sobre el Al-Khaleej por 3-1 en la primera jornada, sufrió una sorprendente derrota ante el Al-Riyadh por el mismo resultado en la segunda jornada.

    La derrota dejó al Al-Qadisiya con 3 puntos, con los que ocupa el undécimo puesto en la tabla de clasificación, una posición susceptible de descender aún más si no logra un resultado positivo ante el líder.

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  • El Al-Ittihad busca reencontrarse consigo mismo

    El Al-Ittihad, por su parte, disputará su partido ante el Al-Wehda en la tercera jornada bajo el lema de la búsqueda de sí mismo, tras unos niveles poco tranquilizadores en las dos primeras jornadas.

    El Al-Ittihad protagonizó el único empate de la primera jornada frente al Damac, sin goles, antes de lograr una pálida victoria por 2-0 sobre el Al-Tadamon, recién ascendido a la Liga Roshn, una semana después de su histórica derrota ante el Al-Ettifaq por 1-10.

    Estos resultados situaron a los "Tigres" en el sexto puesto de la tabla de clasificación, con 4 puntos, lo que significa que es imprescindible no perder ningún punto en los próximos partidos si de verdad quiere competir por el título durante la nueva temporada.

    En cuanto a su rival, el Al-Wehda, no vive una situación mejor, ya que comenzó la temporada con una victoria sobre el Al-Riyadh por 1-0, antes de caer ante el Al-Khaleej por el mismo resultado en la segunda jornada.

    El Al-Wehda ocupa el decimotercer puesto en la tabla de clasificación con 3 puntos, una posición que podría perder si no logra aprovechar los factores del terreno y la afición ante el Al-Ittihad.

  • El Al-Hilal para romper el empate con el Al-Taawoun

    El Al-Hilal afrontará el examen más difícil entre los grandes en la próxima jornada de la Liga Joy de Élite, cuando visite al Al-Taawoun, que alcanzó los cuartos de final en la edición pasada y solo se despidió de ella en la tanda de penaltis.

    Lo que enciende aún más el encuentro es que ambos equipos no han perdido ningún punto hasta ahora, ya que ocupan el tercer y cuarto puesto respectivamente con 6 puntos (el pleno).

    El Al-Hilal no ha afrontado un examen difícil en las dos primeras jornadas, ya que derrotó al Al-Faisaly, recién ascendido, por 2-1 en la primera jornada, antes de vencer al Al-Khaleej por dos goles a cero en la segunda jornada.

    El Al-Taawoun tampoco ha disputado exámenes difíciles, ya que ganó al Al-Najma por dos goles a cero en la primera jornada y luego al Al-Orobah por un solo gol en la segunda jornada.

    Pero lo que distinguió al Al-Taawoun en las dos primeras jornadas fue su fortaleza defensiva, ya que es el único equipo, junto al Al-Ittihad, que no ha encajado ningún gol tras disputar dos partidos, lo que refleja la difícil misión que recaerá sobre el ataque del Al-Hilal.

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  • Cifras destacadas

    Las dos primeras jornadas de la Liga Roshn de Élite fueron testigo de la disputa de 21 partidos, todos ellos finalizados con victoria, a excepción de dos empates: uno sin goles entre Al Ittihad y Damac, y otro con un resultado de 1-1 entre Al Najma y Neom.

    En esos 21 partidos se anotaron 62 goles, con un promedio cercano a los 3 goles por encuentro, una cifra muy elevada.

    Al Ettifaq sigue siendo el equipo con el ataque más poderoso de la Liga Roshn de Élite tras las dos primeras jornadas, con un total de 12 goles, mientras que Al Ittihad y Al Taawoun son los únicos que continúan sin recibir gol alguno de entre los equipos que han disputado dos partidos.

    En cuanto al más débil en defensa, se trata del Al Tadamon, que ha recibido 12 goles en dos partidos, mientras que 5 equipos aún no han saboreado el gol: Damac, Al Akhdoud, Al Kholood, Al Orobah y Al Ansar.

    A nivel individual, Mohammed Al Aissa, estrella del Al Ettifaq, encabeza la tabla de goleadores de la Liga Roshn de Élite tras las dos primeras jornadas, con un total de 5 goles, seguido de Ziyad Iba, jugador del Al Ahli, y En-Nesyri, delantero del Al Fateh, con 4 goles.