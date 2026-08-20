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فريق الحزم تحت 21 عامًاAl Hazem's X Official Account

Traducido por

Liga Joy de la Élite: Al-Hazem inicia la defensa de su título ante Al-Jabalain, mientras Al-Hilal y Al-Nassr se enfrentan a los recién ascendidos

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Damac U21 vs Al Ittihad U21
Damac U21
Al Ittihad U21
Al Faisaly U21 vs Al Hilal U21
Al Faisaly U21
Al Hilal U21
Al Watan U21 vs Al Nassr U21
Al Watan U21
Al Nassr U21
Al Fayha U21 vs Al Ahli U21
Al Fayha U21
Al Ahli U21
Al Jabalin U21 vs Al Hazem U21
Al Jabalin U21
Al Hazem U21
Arabia Saudí

La Liga Saudí Sub-21 regresa en su segunda edición

Una nueva temporada, y una nueva emoción, es lo que espera a los aficionados al fútbol en Arabia Saudí, con el inicio de las competiciones de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21) en la temporada 2026-2027.

El torneo, que logró un gran éxito en su primera temporada, arrancará su segunda edición con nuevas ambiciones para cada equipo, entre quienes buscan repetir la sorpresa del campeón Al-Hazem y quienes temen caer en la trampa del Al-Shabab, que descendió.

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  • Partidos de la primera jornada de la Joy Elite League

    El partido inaugural se disputará el domingo 23 de agosto, cuando Al-Ittifaq, líder de la fase de liga en la edición pasada, visite al Al-Tadamun, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah bin Abdulaziz bin Musaid, en Arar.

    Ese mismo día se celebrarán otros cinco partidos: Al-Ahli visitará al Al-Fayha, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en Al-Majma'ah; Al-Taawoun recibirá al Al-Najma, en Buraida; y Al-Riyadh visitará al Al-Wehda, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdulaziz, en La Meca.

    Asimismo, Neom recibirá al Al-Orobah, en el estadio del club Al-Watani, en Tabuk; y Al-Hazm, vigente campeón, visitará al Al-Jabalain, en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaid bin Jalawi, en Hail.

    El segundo día, el lunes 24 de agosto, se disputarán cinco partidos: Al-Qadisiya recibirá al Al-Khaleej, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Saud bin Jalawi; y Al-Fateh, subcampeón de la edición pasada, recibirá al Al-Ansar, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio Maidan Tamweel Al-Awla, en Al-Ahsa.

    Por su parte, Al-Hilal visitará al Al-Faisaly, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majma'ah, en Al-Majma'ah; mientras que Al-Kholood recibirá al Al-Okhdood, en el estadio del club Al-Hazm, en Ar-Rass; y Al-Ittihad visitará al Damac en Jamis Mushait.

    En cambio, Al-Nassr no disputará su partido de la primera jornada hasta el próximo 18 de diciembre, cuando visite al Al-Watan, recién ascendido a la Roshn Saudi League, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Faisal, en Yizan.

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  • Al-Hazm: el campeón y un comienzo teóricamente sencillo

    Y no cabe duda de que todas las miradas estarán puestas en el Al-Hazem, campeón de la pasada edición de la Liga Joy de la Élite, cuando inicie su camino visitando al Al-Jabalain, en el estadio Príncipe Abdulaziz bin Musaed bin Jalawi de Hail.

    El enfrentamiento parece sencillo en teoría para el Al-Hazem, sobre todo porque el Al-Jabalain sufrió mucho durante la pasada temporada de la Liga Saudí Sub-21.

    El Al-Jabalain terminó la pasada temporada en el decimoctavo puesto de la tabla de clasificación, con 22 puntos, cosechados a partir de 7 victorias, un empate y 12 derrotas, con una diferencia de apenas dos puntos respecto al Al-Adalah, primero de los descendidos a la Liga de Regiones.

    Sin embargo, el propio Al-Hazem no ofreció una temporada excepcional en la fase de liga durante la edición pasada, ya que terminó esa fase en el noveno puesto de la tabla de clasificación, con 33 puntos, a partir de 10 victorias, 3 empates y 7 derrotas.

    Pero lo que distinguió al Al-Hazem fue su contundencia en las rondas eliminatorias, ya que eliminó al Al-Akhdoud en la repesca, al Al-Ettifaq, líder de la liga, en cuartos de final, y al Al-Hilal en semifinales, antes de derrotar al Al-Fateh en la final.

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  • El Ahly: un comienzo de ensueño para una temporada diferente

    En cuanto al Al-Ahli, comienza la nueva edición de la Liga Profesional Saudí soñando con no repetir lo que le sucedió la temporada pasada, cuando visite al Al-Fayha, en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

    El Al-Ahli fue una de las sorpresas desagradables de la temporada pasada, ya que sufrió durante todo el curso la irregularidad de resultados, y estuvo cerca de disputar la lucha por escapar del descenso en más de una ocasión.

    El "Raqi" fracasó en superar la fase de liga, aunque fuera hacia el playoff, ya que terminó en el decimoquinto puesto con un balance de 24 puntos, cosechados en 6 victorias, 6 empates y 8 derrotas.

    Por el contrario, el Al-Fayha fue una de las sorpresas felices de la temporada pasada, pues logró clasificarse para la fase de playoff, tras ocupar el duodécimo puesto con un balance de 29 puntos, en 8 victorias, 5 empates y 7 derrotas.

    Es cierto que el Al-Fayha se despidió del playoff ante el Al-Qadisiya, pero ofreció grandes actuaciones, especialmente en el partido de vuelta, en el que estuvo cerca de ganar.

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  • Al Hilal, un arranque de altura en la Roshleague

    Por su parte, el Al-Hilal comenzará su andadura en la Joy Elite League ante otro recién ascendido, cuando visite al Al-Faisaly en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al-Majmaah.

    Lo curioso es que el Al-Hilal sub-21 iniciará su recorrido en la Joy League con el mismo arranque que el primer equipo en la Roshn League, cuando recibió al Al-Faisaly, también recién ascendido, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada.

    La afición espera que los jóvenes del Al-Hilal repitan lo que hicieron los mayores, cuando vencieron al Al-Faisaly por 4-2, pero ofreciendo mejores niveles que les compensen del golpe de la temporada pasada en la Joy League.

    El Al-Hilal era el candidato más cercano al título, y terminó la fase de liga en el segundo puesto, con 40 puntos, cosechados en 11 victorias, 7 empates y dos derrotas, a un solo punto del Al-Ettifaq, líder de la clasificación.

    Y a pesar de ganar el clásico ante el Al-Ittihad en cuartos de final, "El Líder" dejó escapar el título con la derrota ante el Al-Hazem en semifinales, con un empate en la ida por 2-2, antes de caer en la vuelta por un contundente 2-0.

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  • Al-Ittihad: el comienzo ante el Damac

    Por otro lado, el Al-Ittihad comienza su temporada en la Liga Joy de las Estrellas cuando visite al Damac, en el estadio de este último en Khamis Mushait.

    El Al-Ittihad y el Damac no ofrecieron una buena temporada la campaña pasada, teniendo en cuenta las aspiraciones de la afición, especialmente el "Decano", cuyos niveles fueron irregulares durante toda la temporada, sobre todo en la segunda mitad de la misma.

    El Al-Ittihad cerró la fase de liga en el séptimo puesto con 34 puntos, cosechados en 10 victorias, 4 empates y 6 derrotas, pero se despidió de las eliminatorias en los cuartos de final, tras la derrota ante el Al-Hilal por 2-3 en el global de los dos partidos.

    En cambio, el Damac sufrió mucho a lo largo de la temporada, hasta el punto de que terminó la fase de liga en el decimoséptimo puesto con 23 puntos, cosechados en 6 victorias, 5 empates y 9 derrotas, con una diferencia de solo 3 puntos por delante del Al-Adalah, el primero de los descendidos.

    El partido será una prueba para ambos equipos, para conocer lo que pueden ofrecer en la nueva temporada, especialmente los "Tigres", ante el deseo de la afición de lograr éxitos excepcionales.

  • El Nassr: cierre tardío de la jornada

    Por su parte, el Al Nassr cerrará la jornada, el próximo mes de diciembre, cuando se enfrente al recién ascendido Al Watan, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Faisal, en Jazán.

    El Al Nassr afronta la nueva temporada con nuevas ambiciones, después de haber perdido el rumbo hacia el título en las últimas etapas de la temporada pasada, pese a que contaba con un grupo de los mejores elementos de la competición.

    El "Al Alami" terminó la pasada temporada en el tercer puesto de la fase de liga, con 38 puntos, cosechados en 11 victorias, 5 empates y 4 derrotas.

    Sin embargo, la sorpresa llegó en las eliminatorias, donde quedó eliminado rápidamente en los cuartos de final, tras la derrota ante el Al Fateh en la ida y la vuelta por 7-3 en el global de los dos partidos.

    Y pese a contar con talentos del valor de Haidar Abdulkarim, Abdulmalek Al Jaber, Saad Haqawi, Asem Mohamed y otros, el club de la capital defraudó las esperanzas de su afición y atravesó niveles irregulares a lo largo de la temporada.

    La afición del Al Nassr espera encontrar en su equipo un rendimiento diferente, cuando comience su andadura en la presente edición de la Liga Saudí sub-21.

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  • Sistema de liga de ida y vuelta para la élite

    El torneo de la Liga de Élite Joy se disputa con la participación de 24 clubes, de los cuales 20 estuvieron presentes la temporada pasada, además de 4 clubes que ascendieron desde la liga regional, en sustitución de los 4 clubes que descendieron.

    La competición se divide en dos fases fundamentales; la primera es la "fase de liga", en la que cada equipo disputa 20 partidos, repartidos por igual entre 10 encuentros en su estadio y 10 fuera de casa, bajo el habitual sistema de puntos de las grandes ligas.

    La segunda es la decisiva "fase de eliminatorias", en la que los cuatro primeros equipos de la clasificación se clasifican directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos desde el quinto hasta el duodécimo puesto disputan una repesca eliminatoria para determinar el otro cuarteto de los cuartos de final.

    A partir de la fase de repesca, los enfrentamientos se disputan por el sistema de eliminación directa, a ida y vuelta, hasta llegar al partido final que corona al campeón de la competición en una gran celebración futbolística.

  • Los aspectos más destacados de la temporada pasada

    Cabe recordar que la temporada pasada finalizó con la coronación del Al-Hazem en la primera edición de la Liga Joy de Élite, tras vencer al Al-Fateh en la final por 3-1.

    En contraste, cuatro equipos descendieron a la Liga de Regiones, después de ocupar las cuatro últimas posiciones de la tabla de clasificación durante la fase de liga: Al-Adalah, Al-Raed, Al-Bukayriyah y Al-Shabab.

    A nivel individual, Bassem Al-Oraini, delantero del Al-Taawoun, fue coronado con el premio al máximo goleador de la competición con 20 goles, mientras que Abdullah Al-Muhaisen, guardameta del Al-Qadisiyah, recibió el premio al mejor portero.

    Por su parte, el sitio "Kooora" eligió a Abdulaziz Al-Jarmoush, estrella del Al-Hilal, como mejor jugador de la edición pasada de la Liga Joy de Élite, tras los destacados niveles que ofreció con "El Líder".

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