El lunes 28 de septiembre el Atatürk Spor Kompleksi de Bursa —con su emblemático techo en forma de cocodrilo— albergará el Turquía-Italia, segundo partido de la selección en la Liga de Naciones de la UEFA. En el Grupo 1 de la Liga A, los Azzurri debutarán el viernes 25 de septiembre contra Bélgica en el Estadio Olímpico de Roma y, tras el partido en Turquía, viajarán a Francia para enfrentarse a los Bleus el viernes 2 de octubre. El 5 de octubre Italia cerrará la primera ventana contra Turquía en Bolonia y, en noviembre, completará el grupo ante Francia (12/11, sede por confirmar) y Bélgica (15/11, Bruselas).
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Liga de Naciones: Turquía e Italia jugarán en el Atatürk Spor Kompleksi de Bursa el 28 de septiembre
EL CALENDARIO DE LOS AZULES
EL CALENDARIO DE LOS AZULES EN EL GRUPO A1
25 de septiembre de 2026 (20:45 h): Italia-Bélgica, Estadio Olímpico de Roma
28 de septiembre de 2026 (20:45 h): Turquía-Italia – Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 de octubre de 2026 (20:45 h): Francia-Italia – Stade de France, Saint-Denis
5 de octubre de 2026 (20:45 h): Italia-Turquía - Estadio Renato Dall’Ara, Bolonia
12 de noviembre de 2026 (20:45 h): Italia-Francia - Sede por determinar
15 de noviembre de 2026 (20:45 h): Bélgica-Italia – Estadio Rey Balduino, Bruselas
OBJETIVO: CUARTOS DE FINAL
Los dos primeros pasan a cuartos de final; el cuarto desciende a Liga B, y el tercero juega un playoff de permanencia contra un segundo de esa división. Los cuartos y los play-offs serán en marzo de 2027, y la fase final, en junio.