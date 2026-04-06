Liga de Élite: El Al-Taawoun se une a los grandes... La lucha se recrudece en la fase de ascenso... Y el Al-Shabab, el más destacado de los descendidos

Se ha bajado el telón de la fase de liga del Campeonato Joy para la Élite Sub-21, tras disputarse 20 jornadas repletas de emoción y reñidos duelos, en las que destacaron numerosas estrellas emergentes y se intensificó la competencia entre los clubes por hacerse con las plazas de clasificación directa para los cuartos de final.





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La última jornada no estuvo exenta de sorpresas de gran calado, tanto en lo que respecta al ascenso directo como a las reñidas batallas por la clasificación, además de determinar los clubes que descenderán y abandonarán el torneo, dejando a la afición en vilo y con gran expectación por lo que está por venir en las fases decisivas.

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