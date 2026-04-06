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النصر - دوري جوي للنخبةx/Alnassr_SG
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Liga de Élite: El Al-Taawoun se une a los grandes... La lucha se recrudece en la fase de ascenso... Y el Al-Shabab, el más destacado de los descendidos

FEATURES
Al Adalah U21 vs Al Jabalin U21
Al Adalah U21
Al Jabalin U21
Jawwy Elite League U-21
Al Nassr U21 vs Al Hilal U21
Al Nassr U21
Al Hilal U21
Al Orobah U21 vs Al Wehda U21
Al Orobah U21
Al Wehda U21
Al Fayha U21 vs Al Raed U21
Al Fayha U21
Al Raed U21
Al Kholood U21 vs Al Taawoun U21
Al Kholood U21
Al Taawoun U21
Al Hazem U21 vs Al Najmah U21
Al Hazem U21
Al Najmah U21
Al Ahli U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21 vs Al Khaleej U21
Al Ettifaq U21
Al Khaleej U21
Al Riyadh U21 vs Al Fateh U21
Al Riyadh U21
Al Fateh U21
Al Okhdood U21 vs Damac U21
Al Okhdood U21
Damac U21
Al Ittihad U21 vs Al Shabab U21
Al Ittihad U21
Al Shabab U21
Arabia Saudí

Una versión apasionante que reaviva la rivalidad entre las estrellas del futuro

Se ha bajado el telón de la fase de liga del Campeonato Joy para la Élite Sub-21, tras disputarse 20 jornadas repletas de emoción y reñidos duelos, en las que destacaron numerosas estrellas emergentes y se intensificó la competencia entre los clubes por hacerse con las plazas de clasificación directa para los cuartos de final.


stc tv JawwyGetty/Goal


La última jornada no estuvo exenta de sorpresas de gran calado, tanto en lo que respecta al ascenso directo como a las reñidas batallas por la clasificación, además de determinar los clubes que descenderán y abandonarán el torneo, dejando a la afición en vilo y con gran expectación por lo que está por venir en las fases decisivas.

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  • باسم العريني - التعاونx/altaawoun1956FC

    La cooperación acompaña a los adultos

    A pesar de que el Al-Taawoun perdió en la última jornada ante el Al-Khaloud por 1-3, logró clasificarse directamente para los cuartos de final.

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    El Al-Taawoun sumó 37 puntos y se sitúa en cuarta posición, por detrás del Al-Nassr, tercero con un punto menos (38), del Al-Hilal, segundo (40), y del Al-Ittifaq, líder (41).

    El Al-Nassr logró sumarse a los clasificados tras su victoria ante el Al-Hilal en el derbi, con un 4-0, mientras que el Al-Ittifaq arrolló a su rival Al-Khaleej (5-1).

    stc tv JawwyGetty/Goal


    De este modo, el cuarteto formado por Al-Ittifaq, Al-Hilal, Al-Nassr y Al-Taawoun se clasificó directamente para los cuartos de final, a la espera de que se complete el cuadro de clasificados para disputar la competición.


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  • فريق الاتحاد تحت 21 عامًاAl Ittihad's X Official Account

    Accesorio encendido

    Se prevé que los clubes que ocupan los puestos del quinto al duodécimo disputen la fase de play-off, de la que saldrán cuatro equipos clasificados para completar las plazas de cuartos de final.

    La fase de play-off será muy reñida, con la presencia de muchos clubes fuertes como Al-Qadisiyah, Al-Ittihad, Al-Fateh, Al-Akhdoud, Al-Hazm, Neom, Al-Wehda y Al-Fayha.

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    En la última jornada, el Al-Ittihad logró una contundente victoria sobre el Al-Shabab (4-1), mientras que el Al-Fateh se impuso al Al-Riyadh (6-0).


  • La ausencia del Al-Ahli

    El Al-Ahli de Yeda no logró situarse entre los cuatro primeros ni siquiera entre los equipos clasificados para la fase de play-off, a pesar de su victoria por 3-1 sobre el Al-Qadisiyah en la última jornada.

    El Al-Ahli terminó en el puesto 15 de la clasificación de la Liga de Élite, con 24 puntos, por lo que no logró clasificarse para los cuartos de final, pero evitó el descenso.


    stc tv JawwyGetty/Goal


  • Los jóvenes son los que más han bajado

    El Al-Shabab encabeza la lista de equipos descendidos, tras quedar en el puesto 24 y último, con 12 puntos, lo que le supone el descenso de la Liga Joi.

    A Al-Shabab le siguieron Al-Bukairiya, con 14 puntos, Al-Raed (19) y Al-Adalah (20), mientras que Al-Najma, Al-Khaleej y Al-Jabalain se salvaron por dos puntos de la zona de descenso.