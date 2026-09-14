El gran beneficiado de esa jornada fue el equipo del Al-Ahli, que logró arrebatar el liderato de la tabla de clasificación por diferencia de goles marcados frente al Al-Ittihad, aprovechando el aplazamiento hasta el próximo diciembre del partido del anterior líder, el Al-Taawoun, ante el Al-Akhdoud.

El Al-Ahli consiguió una amplia victoria sobre el Al-Watan, que disputaba sus primeros partidos en la Liga Joi de Élite, por un resultado de 4-0, en su estadio de la ciudad de Yeda.

Ziyad Aba al-Ghayab continuó sin marcar con los juveniles de "Al-Raqi", ya que los cuatro goles del Al-Ahli llegaron por medio de Mohammed al-Maliki, Musa Adam, Ramez al-Attar y Yazid al-Sharif, en los minutos 16, 41, 61 y 70 respectivamente.

El Al-Ahli se recuperó de su sorpresivo traspié de la jornada pasada, cuando empató con el Al-Jabalain por un resultado de 2-2, con lo que había logrado 3 victorias en 4 jornadas, para colocarse en lo alto de la clasificación con 10 puntos por diferencia de goles marcados frente al Al-Ittihad, y con un punto de ventaja sobre el Al-Ittifaq, el Al-Fateh, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.

En contraste, el Al-Watan sufrió la derrota en sus primeros partidos en la Liga Joi de Élite, quedándose sin ningún punto, en el vigesimosegundo puesto de la tabla de clasificación.