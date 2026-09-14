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Liga de Élite de Joy: Al-Hilal venga a los grandes de Roshn, Al-Nassr cae de nuevo y el liderato entre los dos gigantes de Yeda

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ittihad U21 vs Al Qadisiyah U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Hazem U21 vs Al Fateh U21
Al Hazem U21
Al Fateh U21
Al Ahli U21
Al Ettifaq U21
Al Hilal U21
Neom U21
Al Nassr U21
Arabia Saudí

Emocionante jornada en la Liga Saudí Sub-21

Nuevas y emocionantes aventuras vivió la afición del fútbol saudí en los partidos de la cuarta jornada de la Liga Joy de Élite (la liga saudí sub-21), que fue testigo de numerosas sorpresas.

Se disputaron 11 partidos en la cuarta jornada de la Liga Joy de Élite, el domingo y el lunes 13 y 14 de septiembre en curso, y en ninguno de ellos faltó la emoción.

  • El Ahly conquista la cima

    El gran beneficiado de esa jornada fue el equipo del Al-Ahli, que logró arrebatar el liderato de la tabla de clasificación por diferencia de goles marcados frente al Al-Ittihad, aprovechando el aplazamiento hasta el próximo diciembre del partido del anterior líder, el Al-Taawoun, ante el Al-Akhdoud.

    El Al-Ahli consiguió una amplia victoria sobre el Al-Watan, que disputaba sus primeros partidos en la Liga Joi de Élite, por un resultado de 4-0, en su estadio de la ciudad de Yeda.

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    Ziyad Aba al-Ghayab continuó sin marcar con los juveniles de "Al-Raqi", ya que los cuatro goles del Al-Ahli llegaron por medio de Mohammed al-Maliki, Musa Adam, Ramez al-Attar y Yazid al-Sharif, en los minutos 16, 41, 61 y 70 respectivamente.

    El Al-Ahli se recuperó de su sorpresivo traspié de la jornada pasada, cuando empató con el Al-Jabalain por un resultado de 2-2, con lo que había logrado 3 victorias en 4 jornadas, para colocarse en lo alto de la clasificación con 10 puntos por diferencia de goles marcados frente al Al-Ittihad, y con un punto de ventaja sobre el Al-Ittifaq, el Al-Fateh, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.

    En contraste, el Al-Watan sufrió la derrota en sus primeros partidos en la Liga Joi de Élite, quedándose sin ningún punto, en el vigesimosegundo puesto de la tabla de clasificación.

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  • El Ittihad sentencia la cumbre ante Al-Qadisiyah

    Y si el Al-Ahli había comenzado la cuarta jornada saltando a lo más alto de la Liga Joy de Élite, el Al-Ittihad hizo lo propio en su cierre, tras resolver el partido cumbre ante el Al-Qadisiyah.

    El Al-Ittihad logró su tercera victoria consecutiva en la Liga Saudí Sub-21, a costa del Al-Qadisiyah por un resultado de 2-0, en su estadio de Yeda.

    Los dos goles del Al-Ittihad los marcaron Nawaf Al-Jadaani y Ammar Al-Ghamdi en los minutos 45 y 58 del encuentro, sin que el Al-Qadisiyah pudiera reaccionar.

    La victoria elevó el marcador del Al-Ittihad a 10 puntos, con los que ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Joy de Élite, por diferencia de goles marcados por detrás del Al-Ahli.

    Por su parte, el Al-Qadisiyah sufrió su segunda derrota en la temporada actual, quedándose con 6 puntos, con los que ocupa el undécimo puesto en la tabla de clasificación.

  • Los juveniles del Al-Hilal vengan a los grandes de la Roshan

    En cuanto al Al-Hilal, logró una amplia victoria sobre su invitado Neom por 4-0, el domingo, en su estadio de la capital saudí, Riad.

    El partido fue testigo del brillo del delantero tunecino Loua Al-Obaidi, quien marcó el segundo y el tercer gol del Al-Hilal en los minutos 10 y 45 del encuentro, mientras que Ahmed bin Hamid anotó el primer gol y Ahmed Hamza el cuarto.

    Con esta amplia victoria, los juveniles del Al-Hilal vengaron al primer equipo, que sufrió una sorpresiva derrota ante el Neom por dos goles a cero, el pasado lunes, en el estadio Kingdom Arena, en la capital saudí, Riad, en la sexta jornada de la Roshn League.

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    La derrota fue la primera que sufrió el primer equipo en la actual temporada de la Roshn League, y en la competición en general en 47 partidos, que comenzó en la temporada anterior a la pasada, y tras 39 partidos sin perder con el entrenador italiano Simone Inzaghi.

    Esta no fue la única importancia de la victoria, ya que este triunfo devolvió al "Líder" a la competición, pues elevó su cuenta a 9 puntos, con los que ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación, a un punto del Al-Ahli y el Al-Ittihad, líderes de la misma.

    En cuanto al Neom, sufrió su primera derrota esta temporada, después de haber ganado un partido anterior y empatado en otro, con lo que su cuenta se detiene en 4 puntos, con los que ocupa el decimocuarto puesto en la tabla de clasificación.

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  • El Al-Nassr vuelve a caer

    En el otro lado de la capital saudí, el Al Nassr prolongó sus malos resultados en la Liga Joy de Élite, tras sufrir una nueva y sorpresiva derrota en su propio estadio ante su invitado Al Fayha, por un marcador de 3-2.

    Lo curioso es que los juveniles del "Al Alami" lograron adelantarse con un doblete, a través de Youssef Al Tahan y Abdulrahman Al Anzi en los minutos 19 y 28, respectivamente.

    Y a pesar de que el tiempo reglamentario de la primera mitad terminó con el Al Nassr por delante con un doblete sin respuesta, el Al Fayha logró igualar el marcador con dos goles en 3 minutos durante el tiempo de descuento de esa misma mitad, por medio de Mohammed Al Duwaish y Muath Al Habib.

    Y a 8 minutos del final del partido, Fahad Al Hubaishi arrebató el gol de la victoria agónica para el conjunto del Al Fayha, con lo que los jugadores del Al Nassr fracasaron en remontar el marcador.

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    La derrota es la segunda consecutiva que sufre el equipo sub-21 del Al Nassr en la presente temporada de la Liga Joy de Élite, a pesar de que solo ha disputado 3 partidos, ya que había perdido ante el Al Fateh en la jornada pasada por un marcador de 2-1.

    Y en lugar de regresar a la élite, el equipo del Al Nassr descendió al decimoquinto puesto de la tabla de clasificación, con apenas 3 puntos, una posición que no clasifica para participar en las fases eliminatorias al final de la temporada.

    En contrapartida, el Al Fateh logró saltar al cuarto puesto de la tabla de clasificación, con 9 puntos, cosechados de 3 victorias, frente a una única derrota a manos del líder Al Ahli.

  • Al-Ittifaq, el ataque más potente

    Ese mismo día, el Al-Ettifaq logró una nueva y amplia victoria en la Liga Joy de Élite, esta vez a costa del Al-Wehda por un contundente 6-0.

    La amplia victoria llegó a través de 5 jugadores, ya que cada uno de ellos marcó un único gol; se trata de Hassan Al-Muslem, Abdullah Balhareth, Jalal Al-Salem y Mohammed Al-Issa, además del doblete que firmó Abdulrahman Al-Ruwaili.

    La amplia victoria hizo saltar al Al-Ettifaq hasta el tercer puesto de la clasificación, con 9 puntos, a un punto del Al-Ahli y el Al-Ittihad, y por diferencia de goles por delante del Al-Fateh, el Al-Hilal y el Al-Taawoun.

    Era natural que el Al-Ettifaq superara a todos los rivales a nivel de goles, ya que posee el ataque más potente de la Liga Joy de Élite tras disputarse 4 jornadas, después de haber marcado 20 goles, a un promedio de 5 goles por partido.

    No se puede ignorar el gol de Mohammed Al-Issa, que llegó en el minuto 71 del encuentro, cuando regateó a dos jugadores del Al-Wehda de manera magnífica antes de colocar el balón dentro de la red.

    Al-Issa marcó por cuarto partido consecutivo en la Liga Joy de Élite, situándose en solitario ante un registro histórico, ya que es el único jugador que ha marcado en todas las jornadas de la actual edición de la competición.

    El delantero del Al-Ettifaq alcanzó su séptimo gol en la actual temporada de la Liga Saudí Sub-21, para seguir distanciándose en lo más alto de la tabla de goleadores respecto a Jefferson Ramos, delantero del Al-Fateh, y Ziyad Abba, estrella del Al-Ahli, que ocupan el segundo puesto con 4 goles.

  • El Al-Fateh se niega a repetir la tragedia de la final

    En cuanto al lunes, presenció un partido icónico que enfrentó a los equipos del Al-Hazm y el Al-Fateh, los dos protagonistas de la final de la pasada edición de la Joy League de élite.

    Y mientras que el Al-Hazm logró decantar la final a su favor hace 4 meses, el Al-Fateh consiguió tomarse la revancha esta vez, al vencerle por 2-1, pese a que el partido se disputó en el estadio del campeón en Ar-Rass.

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    Los dos goles del Al-Fateh los marcaron Mohamed Al-Jaziri y Santos en los minutos 9 y 47 respectivamente, mientras que el único gol del Al-Hazm fue obra de Amadou Diang en el minuto 55.

    La victoria catapultó al Al-Fateh hasta el cuarto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí sub-21 con 9 puntos, a un punto del Al-Ahli y el Al-Ittihad, que ocupan el liderato.

    Por el contrario, el Al-Hazm sufrió su segunda derrota en la presente temporada, con lo que su cuenta se detuvo en 3 puntos, con los que ocupa el decimosexto puesto en la tabla de clasificación.

  • Resultados del resto de partidos de la cuarta jornada de la Liga Joy de la Élite

    En el resto de los partidos, Al Khaleej empató en su estadio de Seihat con su invitado Damac por 2-2, mientras que Al Riyadh venció al Al Tadamon por dos goles a cero en la capital saudí.

    Al Kholood venció a su anfitrión Al Najma por un gol a cero, en el estadio de la Administración de Educación en Onaiza, mientras que Al Orobah cayó ante su invitado Al Faisaly por un gol a cero, y Al Ansar empató con Al Jabalain a un gol.

    En cambio, se aplazó un único partido, entre Al Akhdoud y Al Taawoun, en el estadio del primero en Najran, hasta el próximo 21 de diciembre.

  • Resumen de la cuarta jornada de la Joy Elite League

    En términos generales, se disputaron 11 partidos en la cuarta jornada de la Liga Roshn de Élite, 9 de los cuales terminaron con victoria, frente a apenas dos empates: entre Al Khaleej y Damac 2-2, y Al Ansar contra Al Jabalain uno a uno.

    Durante esos 11 partidos se marcaron 34 goles, a un promedio de más de 3 goles por partido, una cifra sumamente alta.

    Al Ettifaq fue el equipo con mayor cosecha goleadora en esa jornada, después de marcar 6 goles en la portería de Al Wehda.

    A nivel individual, solo dos jugadores lograron marcar más de un gol: el tunecino Louai Al Abaidi, delantero del Al Hilal, y Abdulrahman Al Ruwaili, jugador del Al Ettifaq.