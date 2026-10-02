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AS Roma v FC Barcelona - UEFA Women's Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Federico Zanon
Traducido por

Liga de Campeones Femenina de la UEFA: gana la Juventus, pierde la Roma, empata el Inter. El punto tras la segunda jornada

Liga de Campeones

Jornada agridulce de la UEFA Women's Champions League para los equipos italianos, que se llevan en total una victoria, un empate y una derrota. La primera en salir a escena es la Juventus, que gana 3-0 en Suecia, en casa del Hacken, resarciéndose de la derrota en el debut en el Stadium contra el Benfica. Marcaron Tatiana Pinto, que anota el gol número 100 de la Juventus en la UEFA Women's Champions League, Emma Stolen Godo y Alba Redondo.

  • Roma, dura derrota contra el Barcelona

    En el segundo partido del miércoles, dura derrota de la Roma de Piovani, que cae en el Tre Fontane por 6-0 ante el Barcelona. Incluso sin Alexia Putellas, que se ha marchado al London City Lionesses, el conjunto azulgrana es el equipo a batir para la victoria final: marcaron Hansen y Pina, ambas con un doblete, y Pajor, a las que se suma el autogol de Oladipo.

  • El Inter se salva en el descuento

    Punto importante para el Inter, en casa del Austria Viena. En el Franz-Horr Stadion termina 1-1, con el equipo de Sassarini encontrando el gol del empate en la última acción del partido gracias a Ivana Andrés. Tras 180', el Inter tiene 4 puntos en la clasificación, la Juventus 3 y la Roma 1 (en virtud del empate en el debut contra el OH Leuven).

  • Barcelona, único equipo con pleno de puntos

    Tras dos jornadas solo hay un equipo con pleno de puntos, el Barcelona, con 6. Por detrás, con 4 puntos, están Lyon, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich, Arsenal, Inter y Chelsea. Cierran con 0 puntos el Hacken y el Servette. Al final de la League Phase, los cuatro primeros acceden directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos clasificados entre la quinta y la duodécima posición jugarán un playoff. Quedan eliminados los que terminen entre la 13.ª y la 18.ª posición.

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