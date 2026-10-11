Y no cabe duda de que una de las estrellas más destacadas que la afición espera ver es Ammar Al-Ghamdi, delantero del Al-Ittihad, cuando su equipo reciba al Al-Khaleej, en el cierre de los partidos de la jornada.

Al-Ghamdi es una de las figuras más destacadas de la actual edición de la Liga Roshn de Élite, si no es la estrella más sobresaliente de todas, y la mejor prueba de ello son los goles decisivos que ha marcado de diversas maneras.

El brillo del joven delantero alcanzó su punto culminante en la jornada pasada, cuando anotó un triplete que condujo al Al-Ittihad a la victoria ante el Al-Faisaly por 3-1, convirtiéndose con todo merecimiento en el mejor jugador de la competición durante el pasado mes de septiembre.

Al-Ghamdi marcó por cuarto partido consecutivo, hasta alcanzar su sexto gol en la actual temporada de la Liga Roshn de Élite, algo que buscará ampliar en el próximo partido ante el Al-Khaleej.