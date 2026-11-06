En cuanto a los asistentes, el Al-Ettifaq cuenta con uno de los más destacados, Abdelhakim Maghfouri, poseedor de una zurda especial que ha utilizado para desplegar su magia en la temporada actual de la Liga Joy de la Élite.
Maghfouri está considerado uno de los fichajes más destacados del Al-Ettifaq en la temporada actual, ya que se incorporó durante el pasado mercado de fichajes de verano, tras su brillante rendimiento con el equipo sub-18 del Al-Taawoun.
Maghfouri logró dar 4 asistencias en la temporada actual de la Liga Saudí sub-21, la última en la jornada pasada ante el Al-Ansar, situándose entre los máximos asistentes hasta ahora.
Maghfouri tampoco ha faltado a la cita con el gol, ya que anotó dos tantos para el Al-Ettifaq en la temporada actual de la Liga Joy de la Élite, el último ante el Neom en la antepenúltima jornada.
El joven jugador trabajará para mantener su brillante nivel, especialmente porque el próximo partido será el plato fuerte de la décima jornada, ante el Al-Ahli, segundo clasificado en la tabla.