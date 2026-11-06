Al hablar del máximo goleador del derbi de la capital, no cabe duda de que todas las miradas se dirigirán hacia Abdulrahman Al-Anazi, delantero del Al-Nassr, que brilla con claridad durante la presente temporada, hasta el punto de haber marcado 5 goles hasta ahora.

Sin embargo, hay otro jugador en el derbi que también ha marcado 5 goles, se trata de Battal Al-Harthi, delantero del Al-Riyadh, que ofrece asimismo buenos rendimientos durante la actual temporada de la Liga Profesional Saudí.

No obstante, Al-Harthi se ha quedado sin marcar en las dos últimas jornadas, durante la victoria sobre el Al-Khaleej por un gol a cero, y luego sobre el Al-Hazem con el mismo resultado.

Y por mucho que esta ausencia goleadora represente algo negativo para el joven jugador, también le dará un aliciente adicional para brillar y volver a marcar, especialmente ante un equipo poderoso del tamaño del Al-Nassr y en el derbi de la capital saudí.