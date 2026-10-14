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Traducido por

Liderados por el mago del Ahly: las 5 mejores estrellas de la sexta jornada de la Liga Joy Elite

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Ahli U21
Al Ittihad U21
Al Qadisiyah U21
Al Taawoun U21
Al Fateh U21
Arabia Saudí

Talentos que brillaron en la Liga Saudí sub-21

La sexta jornada de la Joy Elite League (la Liga Saudí sub-21) fue testigo del brillo de numerosos talentos jóvenes, que guiaron a sus equipos hacia resultados positivos gracias a sus destacadas cualidades individuales.

Y aunque en la sexta jornada solo se disputaron 8 partidos, con otros 4 encuentros aplazados, eso no limitó el número de talentos que se robaron las miradas en dicha jornada.

  • Mousa Adam: el mago del Al Ahly

    Y no hay duda de que el jugador más destacado de esa jornada fue Moussa Adam, estrella del Al Ahli, pues llevó a su equipo a dar el salto al segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Joy de la Élite, tras la victoria sobre Al Wehda por 2-1.

    A Moussa se le reconoce el mérito de haber conducido al equipo de Yeda a la victoria, pese a disputar la segunda parte del partido prácticamente con solo 10 jugadores, después de la expulsión de Mohammed Al Malki en el minuto 50 de juego.

    El joven jugador marcó los dos goles del Al Ahli en los minutos 6 y 44, aunque lo relevante no estuvo únicamente en los dos goles, sino en la manera en que los anotó.

    Adam fue quien dirigió la jugada por la banda derecha en el primer gol, aprovechando su habilidad individual, antes de sacar partido a la llegada del balón ante la portería para marcar.

    En cuanto al segundo gol, el talento del Al Ahli se movió de forma magnífica para recibir un pase interior con el que se quedó solo frente a la portería, antes de enviar el balón al fondo de las mallas.

    De este modo, Moussa Adam ha marcado por quinto partido consecutivo en la Liga Joy de la Élite, ya que solo dejó de anotar en la primera jornada, elevando su cuenta de goles a 6.

  • Abdelmajid Al-Sharif

    Al igual que en la jornada pasada, Abdulmajeed Al Sharif, estrella del Al Taawoun, siguió acaparando todas las miradas en la sexta jornada de la Joy Elite League.

    Al Sharif marcó dos goles y con ellos guio al Al Taawoun a la victoria sobre el Al Khaleej por 5-4, en el partido más emocionante de la actual temporada de la liga saudí sub-21.

    La estrella del Al Taawoun repitió lo que había hecho en la jornada anterior, cuando también anotó dos goles, aunque en la derrota ante el Al Riyadh por 3-4.

    Abdulmajeed Al Sharif logró convertirse en la primera estrella de "los Lobos" en solo dos jornadas, quitándole el protagonismo a Bosef Al Salem, que había marcado los tres goles del equipo en las dos primeras jornadas.

  • Muhannad Al-Jizani

    La sexta jornada vio el nacimiento de una nueva estrella en la presente temporada de la Liga Joy de la Élite, concretamente con el Al Qadsiah, durante el enfrentamiento ante el Al Ansar en Medina.

    El Al Qadsiah logró decantar el partido a su favor gracias a su joven jugador Muhannad Al Jizani, autor de los dos goles que le dieron la victoria sobre el Al Ansar por 2-1.

    Lo llamativo es que esta fue la primera vez que Al Jizani marcaba en la presente temporada, sumándose así a las estrellas que han impuesto su éxito con el Al Qadsiah, al igual que Basel Al Abadi y Fahad Al Shammari.

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  • Ammar Al-Ghamdi

    No se puede hablar de brillo sin mencionar el nombre de Ammar Al Ghamdi, delantero del Al Ittihad, que sigue destacando con claridad en la presente temporada de la Liga Joy Pro.

    En esta ocasión, Al Ghamdi brilló en un partido complicado ante el Al Khaleej, cuyo código el conjunto de Yeda solo logró descifrar recurriendo a las excepcionales cualidades de su joven delantero.

    Ammar Al Ghamdi anotó el único gol del Al Ittihad, con el que arrebató los tres puntos y mantuvo el liderato de la tabla de clasificación, pese a la persecución del vecino y eterno rival Al Ahli.

    El gol llegó, como de costumbre, con la mágica pierna izquierda de Al Ghamdi, que supo transformar con maestría un mano a mano absoluto ante el portero del Al Khaleej en gol.

    Con ello, Al Ghamdi ha marcado en el quinto partido consecutivo, alcanzando su séptimo gol en la presente temporada de la Liga Joy Pro, y pelea con fuerza por el título de máximo goleador de la competición.

  • Jefferson Ramos

    Y aunque Al Fateh perdió el segundo puesto de la tabla de la Liga Saudí Sub-21, su delantero llegado desde Cabo Verde, Jefferson Ramos, no ha perdido su brillo.

    Ramos marcó el segundo gol de Al Fateh en el empate 2-2 ante Al Najma, pese a haberse adelantado por dos goles a cero en los primeros 55 minutos.

    Ramos anotó el gol de una manera que evidencia su gran capacidad goleadora, al recibir un centro que desvió de cabeza al fondo de la red.

    El delantero africano continuó con su gran momento en la Liga Saudí Sub-21, ya que este fue su séptimo gol en la presente temporada, con lo que pelea con fuerza por el título de máximo goleador.