Y no hay duda de que el jugador más destacado de esa jornada fue Moussa Adam, estrella del Al Ahli, pues llevó a su equipo a dar el salto al segundo puesto en la tabla de clasificación de la Liga Joy de la Élite, tras la victoria sobre Al Wehda por 2-1.

A Moussa se le reconoce el mérito de haber conducido al equipo de Yeda a la victoria, pese a disputar la segunda parte del partido prácticamente con solo 10 jugadores, después de la expulsión de Mohammed Al Malki en el minuto 50 de juego.

El joven jugador marcó los dos goles del Al Ahli en los minutos 6 y 44, aunque lo relevante no estuvo únicamente en los dos goles, sino en la manera en que los anotó.

Adam fue quien dirigió la jugada por la banda derecha en el primer gol, aprovechando su habilidad individual, antes de sacar partido a la llegada del balón ante la portería para marcar.

En cuanto al segundo gol, el talento del Al Ahli se movió de forma magnífica para recibir un pase interior con el que se quedó solo frente a la portería, antes de enviar el balón al fondo de las mallas.

De este modo, Moussa Adam ha marcado por quinto partido consecutivo en la Liga Joy de la Élite, ya que solo dejó de anotar en la primera jornada, elevando su cuenta de goles a 6.