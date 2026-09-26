En el amistoso disputado hoy en el Centro Sportivo Silvio e Luigi Berlusconi de Monzello, la Cremonese se impuso por 3-2 a domicilio ante el Monza. Para los visitantes marcaron De Luca, Baschirotto y Elia; para los locales, Ngonge y Antov. Uno de los jugadores que más atención despertó entre espectadores y observadores fue el joven de 19 años Adin Licina, cedido por la Juventus a la Cremonese.
En un primer momento, Licina había sido convocado por la Alemania Sub-20 para los próximos compromisos internacionales. Sin embargo, la Cremonese prefirió mantener una conversación con la federación alemana para retener al jugador en Cremona y evitarle compromisos internacionales, con el objetivo de permitir a Licina seguir entrenándose a las órdenes de Pecchia.