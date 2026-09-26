Hoy Licina entró de lleno en el juego en tres ocasiones, como se lee en la web de la Cremonese:





14′ – Gol de la Cremonese. Licina roba el balón dentro del área pequeña y la pone de inmediato al medio para Thorsby, que remata de primeras y se encuentra con la rápida respuesta de Stranjar. Tras el rechace, De Luca se anticipa a Antov y marca a pocos pasos de la portería.





37′ – Pezzella arranca por la izquierda, entra en el área y centra, forzando un córner. Desde la esquina, Licina encuentra la cabeza de Luperto, pero el balón es rechazado por la defensa brianzola.





50′ – Elia se abre a la derecha y centra para Licina: el número 10 recibe en el lado opuesto y remata, encontrándose con la rápida respuesta de Strajnar.



