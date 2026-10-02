Licina, asistencia y lesión en el amistoso contra la Juventus: al J|Medical para someterse a pruebas

La Juventus está jugando contra la Cremonese en un amistoso en el que también figura entre los protagonistas Adin Licina. El joven talento alemán, propiedad de la Juventus y actualmente cedido al conjunto grisrojo, está aprovechando la ocasión para sumar minutos y continuar su proceso de crecimiento en el aspecto físico y táctico.





Según ha podido saber TuttoJuve.com, debido a un golpe sufrido durante el partido, Licina ha sido acompañado al J|Medical para someterse a algunas pruebas en la mano derecha. El jugador, de hecho, ha sufrido un problema en la extremidad, que fue vendada de inmediato por el cuerpo médico como medida de precaución.



