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Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Licina, asistencia y lesión en el amistoso contra la Juventus: al J|Medical para someterse a pruebas

A. Licina
Juventus
Cremonese

Problema por evaluar para el joven talento

La Juventus está jugando contra la Cremonese en un amistoso en el que también figura entre los protagonistas Adin Licina. El joven talento alemán, propiedad de la Juventus y actualmente cedido al conjunto grisrojo, está aprovechando la ocasión para sumar minutos y continuar su proceso de crecimiento en el aspecto físico y táctico.


Según ha podido saber TuttoJuve.com, debido a un golpe sufrido durante el partido, Licina ha sido acompañado al J|Medical para someterse a algunas pruebas en la mano derecha. El jugador, de hecho, ha sufrido un problema en la extremidad, que fue vendada de inmediato por el cuerpo médico como medida de precaución.


  • Las pruebas realizadas en el JMedical ofrecerán un panorama más claro sobre el estado del joven centrocampista. Por el momento, por tanto, queda por evaluar el alcance de la lesión, con la esperanza de que se trate solo de un problema de poca entidad y de que Licina pueda continuar sin contratiempos su proceso de crecimiento lejos de Turín

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