Matteo Liberali ha desaparecido de los planes del Como en las últimas semanas. La última vez que el talento nacido en 2007, fichado a mediados de julio procedente del Catanzaro por un desembolso total de 6 millones, saltó al campo fue el 4 de septiembre (disputó unos minutos en el partido ganado al Genoa en el Ferraris). Después, en los tres encuentros siguientes, ante Parma, Frosinone y Roma, el jugador de 19 años se quedó en el banquillo. Cesc Fàbregas no lo utilizó y prefirió apostar por otros futbolistas de ataque. Sin embargo, no hay señales de alarma ni preocupación de ningún tipo. En el entorno del Como consideran normales estos tres partidos consecutivos sin jugar, dada la dificultad de adaptarse al sistema de juego del técnico español.
Liberali, fuera del radar de Fabregas: ¿un nuevo Baturina o un nuevo Kuhn?
LAS SIMILITUDES CON BATURINA
No solo eso. La gestión del mediapunta por parte del entrenador guarda, de hecho, muchas similitudes con la de Martin Baturina en la primera parte de la pasada temporada. El jugador de 23 años había llegado a orillas del lago en junio de 2025, a cambio de una inversión de 25 millones: 18 fijos y 7 en bonus. Pese a la cantidad desembolsada para ficharlo del Dinamo Zagreb y a la experiencia adquirida en la Champions League con el club croata, el futbolista nacido en 2003 tuvo dificultades al principio para encontrar sitio y apenas disputó 10 partidos hasta el 6 de enero. Cuatro días después llegó el esperado punto de inflexión: un amago repentino para librarse de la marca de los defensas y un fulminante disparo con efecto con la derecha ante el Bolonia. Un gol de gran belleza, marcado en los minutos finales del partido, que fue decisivo tanto para evitar la derrota como para impulsar la progresión del propio Baturina. Desde entonces, ha ganado cada vez más peso en el planteamiento táctico de Fàbregas y se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la Serie A.
EL «RIESGO» KUHN
Baturina tardó 5 meses en memorizar las exigencias de su entrenador y entender cómo cumplir sus indicaciones tácticas. El tiempo juega, por tanto, a favor de Liberali, que además es más joven que su compañero y solo tiene a sus espaldas una temporada en la Serie B. El exjugador del Milan tiene por delante a futbolistas acostumbrados a competir al más alto nivel y podrá aprovechar este periodo para asimilar lo mejor posible los consejos de su entrenador y sacar el máximo partido a los minutos que se le concedan. La temporada pasada, a decir verdad, Nicolas Khun también estuvo mucho tiempo fuera de las rotaciones de Fabregas, pero, a diferencia de Baturina, no logró hacerse un hueco. Este verano, el alemán de 26 años aceptó su traspaso al Borussia Mönchengladbach, lo que dejó en la plantilla el espacio necesario para fichar a Liberali.
LA CONFIANZA DE FÀBREGAS
La relación entre el jugador y el entorno del Como, en cualquier caso, es excelente, como confirmó recientemente Fabregas durante el Festival dello Sport celebrado en Trento. «Le dije claramente que no lo fichábamos por ser italiano, sino por cómo juega, por su personalidad, su carácter y su capacidad para jugar incluso en situaciones desfavorables». Unas palabras elogiosas que demuestran cuánto admira Fabregas las cualidades de Liberali. Tiempo al tiempo. Talento no le falta. Solo necesita un período de aprendizaje.
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