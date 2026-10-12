No solo eso. La gestión del mediapunta por parte del entrenador guarda, de hecho, muchas similitudes con la de Martin Baturina en la primera parte de la pasada temporada. El jugador de 23 años había llegado a orillas del lago en junio de 2025, a cambio de una inversión de 25 millones: 18 fijos y 7 en bonus. Pese a la cantidad desembolsada para ficharlo del Dinamo Zagreb y a la experiencia adquirida en la Champions League con el club croata, el futbolista nacido en 2003 tuvo dificultades al principio para encontrar sitio y apenas disputó 10 partidos hasta el 6 de enero. Cuatro días después llegó el esperado punto de inflexión: un amago repentino para librarse de la marca de los defensas y un fulminante disparo con efecto con la derecha ante el Bolonia. Un gol de gran belleza, marcado en los minutos finales del partido, que fue decisivo tanto para evitar la derrota como para impulsar la progresión del propio Baturina. Desde entonces, ha ganado cada vez más peso en el planteamiento táctico de Fàbregas y se ha convertido en uno de los grandes jugadores de la Serie A.