Liberali: «En el Milan me sentía como en un parque de atracciones; siempre le estaré agradecido a Fonseca. ¿Catanzaro? Al principio tuve que adaptarme»

Era solo cuestión de tiempo. Ahora, Mattia Liberali está despuntando. Mediapunta nacido en 2007, formado en las categorías inferiores del Milan, que en verano lo cedió al Catanzaro a título definitivo (sin coste alguno, con el 50 % de la futura reventa reservado para los rossoneri); tras unos meses alejado de los focos, ahora Aquilani le está dando más minutos, y el chico lo agradece con jugadas de calidad. En una entrevista concedida a Goal, Liberali ha hablado de su impacto en la Serie B: «Para mí está yendo muy bien. Desde el principio tuve buenas sensaciones; como todos al principio, tuve que adaptarme, también porque pasar de la Primavera al primer equipo es un gran salto. Pero el entrenador Aquilani, el director Polito y todo el entorno me han dado el tiempo necesario; ahora pienso y espero seguir así».



