Liam Rosenior reveló que la alineación del Chelsea se filtró horas antes de la derrota ante el PSG en la Champions League y prometió dar con el culpable

La decisión de alinear a Jorgensen resultó ser un punto de inflexión en el partido, ya que el jugador de 23 años fue el principal responsable del colapso defensivo. Con el marcador empatado a 2-2, el portero danés cometió un error garrafal al intentar sacar el balón desde atrás, lo que permitió a Vitinha lanzar el balón por encima del portero y marcar a puerta vacía, devolviendo la ventaja al equipo parisino. Esto desencadenó una avalancha de goles en los últimos minutos que ha dejado la campaña europea del Chelsea por los suelos.

A pesar del costoso error, Rosenior defendió con firmeza su decisión de rotar y protegió al portero de las críticas, afirmando: «Los jugadores cometen errores. Filip no es el primero en cometer un error. Y eso es parte del fútbol. Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. A veces son más costosos. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que hacer por Rob, por Filip y por todos los jugadores es cuidarnos unos a otros. Esta es una gran prueba para nuestro carácter».