Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traducido por

Liam Rosenior reveló que la alineación del Chelsea se filtró horas antes de la derrota ante el PSG en la Champions League y prometió dar con el culpable

Liam Rosenior ha prometido que el Chelsea llevará a cabo una investigación exhaustiva para descubrir cómo se filtró en Internet la alineación titular para el partido de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain ocho horas antes del inicio del encuentro. Los planes tácticos de los Blues circularon por las redes sociales durante toda la tarde del miércoles, después de que un periodista francés los revelara, incluida la sorprendente noticia de que Filip Jorgensen sería titular en lugar de Robert Sánchez.

  • Se revelan los planes de selección del Chelsea

    El periodista francés Fabrice Hawkins fue el primero en publicar la alineación titular del Chelsea en las redes sociales, revelando las intenciones de Rosenior y sus ajustes tácticos mucho antes de que los jugadores llegaran al Parque de los Príncipes. Esta inesperada filtración acabó con cualquier elemento sorpresa del Chelsea de cara a un partido crucial de la competición europea.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Rosenior reacciona ante la violación de la seguridad

    Tras la dura derrota por 5-2, Rosenior admitió que no tenía conocimiento de la filtración de seguridad durante sus preparativos previos al partido. «No estaba al tanto», señaló tras el partido cuando se le informó de la filtración, según el Daily Mail. «Estoy seguro de que llegaremos al fondo del asunto si ese es el caso. Estas cosas ahora ocurren con bastante frecuencia. Obtenemos información sobre nuestros rivales. Me preocupa más el resultado final que el comienzo del partido».

  • La apuesta de Jorgensen sale mal

    La decisión de alinear a Jorgensen resultó ser un punto de inflexión en el partido, ya que el jugador de 23 años fue el principal responsable del colapso defensivo. Con el marcador empatado a 2-2, el portero danés cometió un error garrafal al intentar sacar el balón desde atrás, lo que permitió a Vitinha lanzar el balón por encima del portero y marcar a puerta vacía, devolviendo la ventaja al equipo parisino. Esto desencadenó una avalancha de goles en los últimos minutos que ha dejado la campaña europea del Chelsea por los suelos.

    A pesar del costoso error, Rosenior defendió con firmeza su decisión de rotar y protegió al portero de las críticas, afirmando: «Los jugadores cometen errores. Filip no es el primero en cometer un error. Y eso es parte del fútbol. Yo cometo errores. Todo el mundo comete errores. A veces son más costosos. Este es uno de esos momentos. Lo que tenemos que hacer por Rob, por Filip y por todos los jugadores es cuidarnos unos a otros. Esta es una gran prueba para nuestro carácter».

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    El camino a Stamford Bridge

    El Chelsea debe ahora reorganizarse rápidamente antes del crucial partido de la Premier League contra el Newcastle este sábado. Con el club actualmente en quinta posición en la tabla y luchando por terminar entre los cuatro primeros, la presión sobre Rosenior para encontrar una solución a la fragilidad defensiva es cada vez mayor. Mientras que el PSG disfrutará de un fin de semana libre tras el aplazamiento de su partido de la Ligue 1, el Chelsea debe recuperar inmediatamente su resistencia.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
