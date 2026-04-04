Getty Images Sport
Traducido por
Liam Rosenior responde a las críticas: el entrenador del Chelsea niega que haya una «crisis», a pesar del bajón de forma y los problemas fuera del campo
La mala racha del Chelsea
El ambiente en Stamford Bridge se ha vuelto cada vez más tenso tras una racha de malos resultados que ha llevado a los Blues a quedar eliminados de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain. La contundente derrota por 3-0 ante el Everton ha minado aún más la moral del equipo, dejando al club con una racha de cuatro derrotas consecutivas que recuerda a algunas de las peores etapas de su historia reciente. Las debilidades defensivas han sido el principal motivo de los problemas del Chelsea, ya que el equipo solo ha conseguido mantener la portería a cero en uno de sus últimos 15 partidos.
- AFP
Rosenior se mantiene firme frente al «ruido»
Rosenior, que llegó para sustituir a Enzo Maresca, cree que la narrativa que rodea al equipo no se corresponde con la realidad estadística. En declaraciones previas al partido de cuartos de final de la FA Cup del Chelsea contra el Port Vale, Rosenior abordó el escepticismo de frente. «Mi balance en la Premier League desde que llegué al club es que estamos cuartos en la liga. Hay rumores en torno al club de que estamos en crisis, de que estoy desbordado, de que digo tonterías; conozco todos esos rumores. No afectan a lo que hay aquí dentro y eso es lo que los jugadores también deben saber», afirmó con firmeza el técnico de los Blues.
El «escudo estadístico» frente a los resultados recientes
Aunque Rosenior destaca que el Chelsea ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Premier League gracias a los resultados obtenidos desde su llegada, ese colchón matemático se está viendo puesto a prueba por los últimos resultados. Los críticos sostienen que esta cifra está inflada por la falta de regularidad de otros aspirantes a la Liga de Campeones. Equipos como el Liverpool, el Manchester United y el Aston Villa han tenido dificultades para encontrar el ritmo, lo que ha permitido a los Blues mantener una posición alta en la liga a pesar de sus propios tropiezos recientes. La falta de experiencia previa de Rosenior en la Premier League siempre iba a ser motivo de debate, y su decisión de tachar las preocupaciones legítimas de «ruido» solo ha servido para aumentar el escrutinio sobre sus decisiones tácticas.
- Getty
Aumenta la presión antes del partido de copa
Aunque el entrenador insiste en que no hay crisis, la realidad de una racha de cuatro derrotas consecutivas es difícil de ignorar en el fútbol de élite. En medio de los esfuerzos de Rosenior por mejorar su imagen, tomó una decisión sorprendente al dejar fuera a Enzo Fernández a raíz de sus recientes entrevistas explosivas. Todas las miradas se centran ahora en el próximo partido contra el Port Vale, donde cualquier resultado que no sea una victoria contundente avivará aún más el fuego.