Aunque Rosenior destaca que el Chelsea ocupa el cuarto puesto en la clasificación de la Premier League gracias a los resultados obtenidos desde su llegada, ese colchón matemático se está viendo puesto a prueba por los últimos resultados. Los críticos sostienen que esta cifra está inflada por la falta de regularidad de otros aspirantes a la Liga de Campeones. Equipos como el Liverpool, el Manchester United y el Aston Villa han tenido dificultades para encontrar el ritmo, lo que ha permitido a los Blues mantener una posición alta en la liga a pesar de sus propios tropiezos recientes. La falta de experiencia previa de Rosenior en la Premier League siempre iba a ser motivo de debate, y su decisión de tachar las preocupaciones legítimas de «ruido» solo ha servido para aumentar el escrutinio sobre sus decisiones tácticas.