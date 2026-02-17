Liam Rosenior recibe la brutal noticia de que pronto será despedido del Chelsea por un exjugador de los Blues, a pesar de su buen comienzo

A pesar de ese buen comienzo, el exjugador del Chelsea Emmanuel Petit cree que la forma impredecible en que se gestiona el club hace que el éxito a largo plazo esté lejos de estar garantizado. «¿Podrá Liam Rosenior ganar alguna vez un título de la Premier League con el Chelsea? Han estado cambiando de jugadores cada año. Por lo tanto, la consistencia y la estabilidad son muy importantes si se quiere ganar algo», afirmó a través de Ignition Casino.

«Hay que confiar en los jugadores, tener una visión y mantenerla. No importa si hay que atravesar túneles oscuros, hay que seguir adelante. Hay que creer en ello. Hay que enviar un mensaje al vestuario: pase lo que pase en el campo, aunque obtengamos malos resultados, nos mantenemos fieles a nuestras ideas. El Liverpool lo hizo y ganó trofeos. El City lo hizo y ganó trofeos. El Arsenal lleva años haciéndolo y no está lejos de ganar. Lo veremos al final de la temporada».