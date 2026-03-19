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Liam Rosenior ofrece información actualizada sobre el futuro de Enzo Fernández después de que la estrella del Chelsea insinuara que podría marcharse este verano
Fernández aviva los rumores sobre su salida
Fernández avivó los rumores sobre una posible salida este verano cuando habló con los medios de comunicación tras la eliminación del Chelsea de la Liga de Campeones a manos del PSG. Cuando se le preguntó al internacional argentino por sus planes, declaró a ESPN Argentina: «No lo sé, quedan ocho partidos y la Copa de Inglaterra. Luego está el Mundial y ya veremos». Tanto el Real Madrid como el PSG han mostrado anteriormente interés por el jugador de 25 años.
- AFP
Rosenior ofrece información actualizada sobre Fernández
A Rosenior le han preguntado ahora sobre Fernández y sus comentarios, y ha declarado a los periodistas: «Sí, creo que esta mañana, antes del entrenamiento, he tenido una larga y estupenda conversación con Enzo, no solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se sentía y cómo podemos mejorar como equipo. Es uno de los capitanes del club. Lo que diría es que me dejó muy, muy claro lo feliz que es aquí en este club, lo mucho que quiere ganar y lo apasionado que está por que tengamos éxito. Y también dijo que, con la traducción y la emoción, sus palabras se malinterpretan. Así que, para mí, está totalmente comprometido con este grupo, está totalmente comprometido con ganar aquí, en este club de fútbol».
Una semana difícil para el Chelsea
Las declaraciones de Fernández se produjeron durante una semana complicada para el Chelsea, en la que ha sufrido derrotas ante el PSG en la Liga de Campeones y ante el Newcastle en la Premier League. Rosenior admitió que ha sido un momento difícil y que los Blues deben dar una respuesta.
«Todos los entrenadores pasan por semanas difíciles. Yo ya he vivido periodos complicados antes. He perdido partidos en muchos equipos, como les ha pasado a todos los entrenadores. Tenemos que encontrar la manera de luchar en el Everton y superar este periodo difícil.Quieres estar en la Liga de Campeones. Eso aclara todo, no solo desde el punto de vista económico. Este club se merece estar en la Liga de Campeones. Ese es el objetivo», afirmó.
Rosenior también admitió que es vital que el Chelsea se clasifique de nuevo para la Liga de Campeones, y añadió: «Quieres estar en la Liga de Campeones. Hace que el fichaje, que la planificación, que todo sea más claro. No solo desde el punto de vista financiero, sino porque este club merece estar en la Liga de Campeones. Es tan simple como eso. Ese es el objetivo y esa es la meta. Eso es en lo que realmente tenemos que centrarnos ahora, tras quedar eliminados de esa competición. El resto se reduce a asegurarnos de que ganamos el próximo partido y de que seguimos en el buen camino para lograr lo que queremos».
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¿Y ahora qué?
El Chelsea tiene trabajo por delante para clasificarse para la Liga de Campeones, ya que actualmente ocupa el sexto puesto de la tabla. El próximo partido será el sábado, cuando visite el estadio Hill Dickenson para enfrentarse al Everton.
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