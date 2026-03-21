Hato habló sobre la decepción del equipo tras volver a perder. En declaraciones al programa «Match of the Day» de la BBC, dijo: «Por supuesto, estoy muy decepcionado. Lo intentamos, pero hoy no fue suficiente. No sé qué es, pero es muy doloroso tener que aceptar esto y mirar hacia adelante. Tenemos un parón internacional, así que todos tendrán tiempo para pensar en el próximo partido. Seguimos en la FA Cup y también está el objetivo de estar entre los cuatro primeros, así que tenemos que mirar hacia adelante».

El defensa también habló del estado de ánimo de la plantilla tras la derrota, y añadió: «Silencioso. Por supuesto, todo el mundo está decepcionado, pero tenemos que mirar hacia adelante. Esta derrota duele, pero tenemos que mirar hacia adelante».

Y Hato admitió que Rosenior no tuvo mucho que decir a sus jugadores. Explicó: «La verdad es que no mucho, porque él también está decepcionado. De hecho, dijo lo mismo que yo: que tenemos que seguir adelante por muy doloroso que sea. No tengo nada que decir sobre la afición, hoy han estado fantásticos, pero es importante mantenernos unidos como equipo, como jugadores y como club».