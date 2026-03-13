Liam Rosenior, «impresionado» por la reacción de Pedro Neto después de que la estrella del Chelsea empujara a un recogepelotas durante la derrota ante el PSG en la Liga de Campeones

La UEFA ha abierto una investigación sobre la conducta de Neto durante la derrota por 5-2 del Chelsea ante el París Saint-Germain a mediados de semana. En los últimos instantes del partido en el Parque de los Príncipes, la frustración del extremo llegó a su punto álgido, lo que le llevó a empujar a un recogepelotas mientras intentaba recuperar el balón para reanudar rápidamente el juego. Se ha iniciado un procedimiento disciplinario por «conducta antideportiva», una medida que podría acarrearle una suspensión retroactiva, lo que se sumaría a sus problemas después de que la FA le impusiera recientemente una sanción de un partido y una multa de 70 000 libras por conducta indebida tras su tarjeta roja contra el Arsenal. Esta posible sanción europea podría dejarlo fuera del crucial partido de vuelta del martes en Stamford Bridge, en el que el equipo intentará remontar.