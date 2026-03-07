Getty Images Sport
Traducido por
Liam Rosenior elogia al «magnífico y valiente» Wrexham, pero insiste en que las decisiones decisivas del VAR sobre la tarjeta roja y el gol anulado fueron «correctas»
Rosenior rinde homenaje a la valentía del Wrexham
Tras el pitido final, el entrenador del Chelsea no se contuvo en su valoración de un emocionante partido de la FA Cup en el que el Wrexham se adelantó dos veces en el marcador gracias a Sam Smith y Callum Doyle. El gigante de la Premier League necesitó un gol de Josh Acheampong en los últimos minutos para forzar la prórroga, especialmente después de que Pedro Neto estrellara el balón en el larguero en los últimos instantes del tiempo reglamentario.
Rosenior declaró: «Esa es la razón por la que la FA Cup es lo que es. Creo que estuvieron magníficos. Magníficos en su energía, en su valentía a la hora de presionar y en su forma de jugar. Entonces tuvimos que estar a un nivel muy, muy alto. Nos presionó durante todo el partido un equipo muy bueno. También hay que demostrar carácter».
Cuando se le preguntó por la incapacidad de su equipo para tomar el control del partido antes, respondió: «Tenemos el control y tenemos que encontrar la manera de gestionar mejor el partido. Pero en estos partidos de copa, cuando hay emoción, se puede sentir la emoción del partido. Son partidos muy difíciles de jugar. No seremos el único equipo de la Premier League en esta ronda que lo tenga difícil contra un rival de menor nivel. Tenemos que encontrar la manera. Pero también, ¿qué es eso? Creo que son 15 partidos, 10 victorias hasta ahora. No está mal. Así que solo tenemos que seguir trabajando. Tenemos que recuperarnos. El miércoles tenemos un partido importante. Tenemos que empezar a prepararnos para ello».
- Getty Images Sport
Apostando por la tecnología
El partido dio un giro en dos momentos cruciales relacionados con el VAR, empezando por la expulsión de George Dobson en el minuto 93. El centrocampista del Wrexham recibió inicialmente una tarjeta amarilla por una entrada peligrosa sobre Alejandro Garnacho, pero el árbitro Peter Bankes la convirtió en roja tras revisar la jugada en el monitor situado junto al terreno de juego. Poco después, el Wrexham creyó haber empatado a seis minutos del final de la prórroga, pero el VAR dictaminó que Chris Brunt estaba ligeramente fuera de juego cuando remató el balón en el segundo palo.
Rosenior se mantuvo firme en sus decisiones y afirmó: «Ambas son decisiones correctas por mi parte. Sé que es frustrante. Cualquier entrada peligrosa es una entrada peligrosa, y si estás en fuera de juego, estás en fuera de juego. No importa lo pequeños que sean los márgenes. Hoy necesitábamos algo de suerte porque el Wrexham estuvo muy bien en cuanto a su rendimiento».
Añadió: «No seremos el único equipo de la Premier League en esta ronda que lo tenga difícil contra un rival de menor nivel».
Garnacho: riesgos de incendio y rotación
Alejandro Garnacho destacó, marcando en la prórroga a pesar de haber jugado 90 minutos a principios de semana. Rosenior lo elogió diciendo: «Ale está en un gran momento. Sus goles y su energía durante los 120 minutos fueron magníficos». El entrenador también defendió los nueve cambios que realizó en su once inicial: «Es un riesgo que se corre al rotar, pero también es la confianza que tengo en el grupo para asegurarme de que ganamos los partidos y conseguimos que la plantilla esté en la mejor forma posible».
- Getty Images Sport
Preparándose para un enfrentamiento europeo
Con el choque de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina, Rosenior descartó las preocupaciones sobre la forma física tras los 120 minutos de batalla. «No, no creo que sea así, dada la forma en que estamos rotando», insistió. También dio la bienvenida a Romeo Lavia y Dario Essugo, que jugaron 60 minutos. Sobre el regreso de Lavia tras una lesión de cuatro meses, añadió: «Es un jugador de primer nivel. Pero no se puede esperar la perfección de un jugador que ha estado fuera cuatro meses».
Anuncios