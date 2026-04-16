Liam Rosenior duda sobre Alejandro Garnacho, y el Chelsea podría vender al exextremo del Manchester United este verano

Según The Sun, Rosenior tiene «reservas» sobre el papel de Garnacho en su plantilla. Desde que asumió el cargo el 6 de enero, solo lo ha alineado como titular en cuatro partidos de la Premier League, prefiriendo a Pedro Neto en la banda izquierda.

Hace un mes, al preguntarle por la evolución del joven extremo, Rosenior respondió con cautela: «Tiene gran capacidad y potencial. Para cualquier jugador joven, el mayor reto es la regularidad. Ha dado muy buenas señales, tanto en los entrenamientos como en las reuniones, lo que demuestra que va por muy buen camino». A pesar de estas palabras públicas de ánimo, The Sun asegura que internamente se considera probable su salida este verano.