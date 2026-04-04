Liam Rosenior, dispuesto a «seguir adelante» con Enzo Fernández, mientras el entrenador del Chelsea elogia al centrocampista a pesar de su sanción

El Chelsea ha sufrido un importante revés tras la ausencia de Enzo Fernández en una fase crucial de la temporada. El centrocampista, de 25 años, ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el club, lo que le impedirá participar en la contundente victoria por 7-0 en la FA Cup contra el Port Vale, así como en el decisivo partido de la Premier League contra el Manchester City.

El entrenador Rosenior confirmó que la decisión se tomó tras una reunión interna, explicando que el vicecapitán había «cruzado una línea» con sus recientes comentarios.

La medida disciplinaria se produce tras una sincera entrevista en YouTube en la que el fichaje de 107 millones de libras pareció insinuar sus ambiciones a largo plazo. Al hablar de su futuro, Fernández admitió su deseo de vivir en España, destacando su admiración por Madrid y señalando que se sentiría más cómodo hablando español, a pesar de desenvolverse en inglés.