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Liam Rosenior da la bienvenida al «fantástico» Enzo Fernández, que vuelve a la convocatoria del Chelsea para el partido contra el Manchester United
Fernández vuelve a la plantilla del primer equipo
Los Blues reciben un impulso de cara al decisivo duelo con el United, tras confirmar Rosenior que Fernández vuelve a estar disponible. El campeón del Mundial se perdió la victoria en la FA Cup ante el Port Vale y el partido liguero contra el Manchester City por una suspensión interna debido a comentarios sobre un posible fichaje por el Real Madrid, pero ya se ha reincorporado al grupo principal.
En la rueda de prensa previa, el técnico declaró: «Enzo se ha reintegrado, ha entrenado muy bien y está disponible. El grupo ha respondido de forma fantástica».
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Colwill está a punto de regresar tras su lesión en el ligamento cruzado anterior
Rosenior confirmó que Levi Colwill, defensa de 23 años, jugará con el filial el sábado en un amistoso a puerta cerrada. El jugador se recupera de una grave lesión de rodilla sufrida en la pretemporada y ya trabaja para reaparecer antes de que acabe la temporada.
«Espero que [veamos a Levi antes de que termine la temporada], ya que es un jugador excepcional y un líder en el vestuario», añadió Rosenior. «Levi jugará algunos minutos con el equipo sub-21 mañana, lo cual es fantástico para él. Una lesión tan grave requiere un largo periodo de rehabilitación. Quiero asegurarme de que esté al 100 % físicamente antes de incorporarlo al primer equipo. El partido no se organizó solo para él, pero creemos que es lo mejor en este momento».
Persisten los dilemas en la selección defensiva
Rosenior habló sobre los defensas lesionados Trevoh Chalobah y Reece James.
«Trevoh ha entrenado hoy, aunque de forma adaptada. Aún debemos decidir, pero está muy cerca. Reece tardará un poco más», indicó el técnico.
- AFP
Al Chelsea le esperan partidos decisivos
El Chelsea vive una semana clave. Tras recibir al United, visitará al Brighton y luego jugará la semifinal de la FA Cup contra el Leeds.