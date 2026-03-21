Liam Rosenior asume la responsabilidad por los errores del Chelsea y admite que los jugadores están desanimados tras la derrota ante el Everton

Al ser preguntado por los errores defensivos del Chelsea durante el partido, Rosenior añadió: «Sí, la responsabilidad recae al 100 % sobre mí. Jugamos de una forma diferente; hoy colocamos al equipo un poco más atrás, en un 4-4-2. Me pareció que nos sentíamos cómodos en el partido.

«El primer gol que encajamos lo recibimos cuando estábamos más cómodos, y la diferencia, una vez más, fue que ellos fueron letales en ambas áreas. El tercer gol de Ndiaye fue un remate fantástico. Tuvimos ocasiones, sobre todo en la primera parte, pero si no las aprovechas, acabas perdiendo los partidos de fútbol».

«Sí, los goles te dan energía, y en este momento estamos regalando goles. Regalamos dos goles tontos. Empezamos nerviosos, y luego, en los primeros 10 o 15 minutos, cometimos algunos errores tontos, pero después nos metimos en el partido, y parece que esto ocurre cada semana.

«Lo que pasa es que el público da energía al rival y entonces su confianza aumenta. Al final, el Everton mereció la victoria y eso es algo que tenemos que mejorar muy, muy rápidamente».