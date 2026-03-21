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Liam Rosenior apuesta por que el «impresionante» joven del Chelsea siga ascendiendo en medio de la crisis de lesiones
Se presenta una oportunidad en Stamford Bridge
La temporada del Chelsea se ha visto plagada de lesiones persistentes, lo que ha dejado al equipo con una necesidad acuciante de refuerzos defensivos. Esta carencia en la plantilla ha acelerado la incorporación de jugadores jóvenes, y Hato se ha perfilado como uno de los principales candidatos para cubrir ese hueco. Los departamentos médico y técnico del club del oeste de Londres han gestionado cuidadosamente la carga de trabajo del joven para garantizar que sea capaz de soportar las exigencias físicas de la Premier League. A pesar de la presión, existe un consenso interno cada vez mayor de que Hato está listo para pasar de ser un joven con talento a una opción fiable en el primer equipo.
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La opinión de Rosenior sobre un talento «aterrador»
Rosenior no ha ocultado su admiración por el defensa, destacando sus cualidades técnicas y un nivel de madurez poco habitual en un jugador de su edad. El entrenador, de 41 años, cree que la capacidad de Hato para mantener la compostura en situaciones de gran presión es lo que realmente le diferencia de sus compañeros.
«Se ha ganado mi confianza y la del cuerpo técnico, y es un jugador muy, muy prometedor», afirmó el entrenador. «En lo que va de temporada, ha estado magnífico. Me ha impresionado mucho. Su temperamento, su físico. Técnicamente, es un placer trabajar con él cada día. Y su edad da miedo, por lo bueno que podría llegar a ser».
Admiración por el entrenador
El holandés también ha expresado su admiración por Rosenior. En el partido de debut de Rosenior en el Chelsea, Hato marcó el primer gol de su entrenador en la victoria por 5-1 en la FA Cup contra el Charlton Athletic. Tras el partido, el defensa declaró: «Él [Rosenior] tiene su propia forma de jugar al fútbol y creo que es una buena forma y que nos viene bien. Tuvimos muchas reuniones con él para intentar explicarnos cómo quiere que juguemos, porque disponíamos de poco tiempo, y creo que hoy hemos demostrado lo que él quería».
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¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
Esta temporada, Hato ha disputado 27 partidos con el Chelsea en todas las competiciones, en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. Tras tener dificultades para conseguir minutos de juego con Enzo Maresca, este jugador de 20 años se ha ido ganando poco a poco la confianza de Rosenior. Espera formar parte del once inicial cuando los Blues visiten al Everton en la Premier League el sábado.
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