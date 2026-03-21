Liam Rosenior apuesta por que el «impresionante» joven del Chelsea siga ascendiendo en medio de la crisis de lesiones

Rosenior no ha ocultado su admiración por el defensa, destacando sus cualidades técnicas y un nivel de madurez poco habitual en un jugador de su edad. El entrenador, de 41 años, cree que la capacidad de Hato para mantener la compostura en situaciones de gran presión es lo que realmente le diferencia de sus compañeros.

«Se ha ganado mi confianza y la del cuerpo técnico, y es un jugador muy, muy prometedor», afirmó el entrenador. «En lo que va de temporada, ha estado magnífico. Me ha impresionado mucho. Su temperamento, su físico. Técnicamente, es un placer trabajar con él cada día. Y su edad da miedo, por lo bueno que podría llegar a ser».