Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Liam Rosenior analiza los «detallados» planes de fichajes del Chelsea para este verano y destaca tres puntos débiles de la plantilla

L. Rosenior
Chelsea
Premier League
Fichajes

Liam Rosenior confirmó que el Chelsea mantuvo reuniones esta semana para definir los fichajes de verano y corregir las carencias del plantel. Se espera que el club sea activo en compras y ventas para renovar un equipo que ha sufrido falta de regularidad en una temporada difícil.

  • Solucionar las carencias de la plantilla

    La directiva del Chelsea ha acelerado sus planes de fichajes tras la dura derrota por 3-0 ante el Manchester City en casa, que evidenció la falta de físico del plantel. Los Blues suman cuatro derrotas en cinco partidos y su temporada se desmorona. Es la primera vez desde febrero de 2018, con Antonio Conte, que encajan tres o más goles en dos jornadas ligueras seguidas.


    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Identificación de los requisitos clave

    Rosenior admitió que las recientes reuniones internas se han centrado en los perfiles específicos necesarios para desarrollar la identidad del equipo, al tiempo que destaca tres puntos débiles de la plantilla que deben mejorarse de inmediato. Al referirse a las conversaciones estratégicas que se están llevando a cabo en Stamford Bridge, el entrenador de 41 años declaró: «Sí, incluso durante la última semana, hemos mantenido muchas conversaciones detalladas sobre cómo debemos plantearnos el futuro a partir del mercado de fichajes de verano. Se habla de todos los aspectos del juego: el físico, la técnica y las cuestiones posicionales».

  • Obstáculos financieros y logísticos

    La ventana de fichajes abre el 15 de junio y trae desafíos: el Mundial complicará las negociaciones por algunos objetivos internacionales. Además, el gasto del Chelsea depende de clasificarse a competiciones europeas, lo que aliviaría las restricciones del Reglamento de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) gracias a más ingresos.

    Rosenior lo resume: «Son temas que estamos discutiendo; sabemos qué queremos mejorar y dónde».

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Recta final decisiva

    El Chelsea es sexto con 48 puntos, a cuatro del Liverpool en la lucha por la última plaza europea. Rosenior afronta un abril exigente contra Manchester United y Brighton, antes de la recta final de mayo ante Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham y Sunderland. Si no recorta la diferencia, los Blues podrían quedarse sin Liga de Campeones, lo que complicaría sus planes de fichajes.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Manchester United crest
Manchester United
MUN