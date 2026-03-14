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Liam Rosenior admite que un «problema táctico» fue la perdición del Chelsea, ya que su «nueva forma de presionar» no logró impedir el gol de la victoria del Newcastle
Deficiencias tácticas y preocupaciones acuciantes
El gol llegó contra la corriente del juego, cuando Joe Willock aprovechó una línea defensiva desorganizada para escaparse y centrar el balón a Anthony Gordon, que solo tuvo que empujarlo a la red a los 18 minutos de partido, lo que resultó ser el momento decisivo de los 90 minutos.
Al explicar ese momento decisivo, Rosenior dijo en rueda de prensa: «Sí, hay un problema táctico. Presionamos de una forma diferente a la mayoría de los equipos. Es una nueva forma de presionar. No intensificamos la presión y no cubrimos en la posición en la que deberíamos haberlo hecho. Los errores ocurren. No tenían nada. No crearon nada en el partido y les regalamos un gol. Hablamos de la presión. Creo que la presión fue la razón por la que el Newcastle tuvo que lanzarnos balones largos y nosotros controlamos el partido».
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Frustración por los errores graves
La racha reciente de los Blues se ha visto lastrada por su incapacidad para recuperarse de los errores individuales, una tendencia que se mantuvo frente a los Magpies. Rosenior lamentó que su equipo esté pagando caro cada pequeño desliz en la zaga, mientras que los rivales consiguen marcar sin crear un gran número de ocasiones.
El entrenador añadió: «Pero en ese momento, cometemos un error y parece que, en estos momentos, cada error que cometemos acaba en el fondo de nuestra portería, y tenemos que asegurarnos de poner fin a esos errores. Aparte de ese gol, han marcado otro a raíz de un error, y no recuerdo que tuvieran ninguna ocasión clara de gol contra nosotros».
La crisis de lesiones entre los extremos se agrava
La tarea del Chelsea se vio complicada por una plantilla mermada, sobre todo en las bandas, donde careció de la chispa creativa necesaria para romper la compacta formación defensiva del Newcastle. Rosenior se vio obligado a prescindir de varios delanteros clave, lo que limitó su capacidad para rotar el equipo y aportar un nuevo impulso desde el banquillo durante la segunda parte.
«Sí, ahora mismo es difícil con las lesiones, sobre todo en las zonas de ataque», admitió Rosenior. «Nunca pondré excusas. Las lesiones forman parte de la temporada, pero nos faltan tres de nuestros jugadores más importantes a la hora de desbloquear un bloque bajo, que son nuestros extremos. Jamie [Gittens] iba a volver al banquillo y notó un tirón en el tendón de la corva ayer al final del entrenamiento, así que estamos evaluando su estado. Obviamente, Estevao está fuera, Pedro [Neto] está sancionado y nos encantaría dar un aire nuevo al equipo».
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La lucha por los cuatro primeros puestos sigue muy abierta
A pesar del revés, Rosenior sigue confiando en que el nivel de rendimiento acabará traduciéndose en una vuelta a la senda de la victoria. Aunque la derrota, que quedó en cierto modo eclipsada por un extraño incidente en el que se vieron implicados los jugadores del Chelsea y el árbitro, supone un revés para sus ambiciones inmediatas de escalar posiciones en la tabla, el entrenador del Chelsea insistió en que la consistencia subyacente de su equipo sigue siendo una señal positiva de cara al resto de la temporada.
Reflexionando sobre el impacto en sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones, concluyó: «Ha sido un día realmente difícil, un día frustrante, porque no hemos conseguido el resultado que queríamos. Pero sigo pensando que hay consistencia en nuestro rendimiento. Intentamos encontrar diferentes soluciones tácticas. Dicho esto, creo que llegamos al último tercio del campo suficientes veces, simplemente no aprovechamos esos momentos».
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