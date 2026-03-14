Liam Rosenior admite que un «problema táctico» fue la perdición del Chelsea, ya que su «nueva forma de presionar» no logró impedir el gol de la victoria del Newcastle

El gol llegó contra la corriente del juego, cuando Joe Willock aprovechó una línea defensiva desorganizada para escaparse y centrar el balón a Anthony Gordon, que solo tuvo que empujarlo a la red a los 18 minutos de partido, lo que resultó ser el momento decisivo de los 90 minutos.

Al explicar ese momento decisivo, Rosenior dijo en rueda de prensa: «Sí, hay un problema táctico. Presionamos de una forma diferente a la mayoría de los equipos. Es una nueva forma de presionar. No intensificamos la presión y no cubrimos en la posición en la que deberíamos haberlo hecho. Los errores ocurren. No tenían nada. No crearon nada en el partido y les regalamos un gol. Hablamos de la presión. Creo que la presión fue la razón por la que el Newcastle tuvo que lanzarnos balones largos y nosotros controlamos el partido».