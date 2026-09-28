Las contundentes afirmaciones de la estrella del rock provocaron de inmediato un amplio escepticismo y las burlas de los aficionados rivales, que ponían en duda la credibilidad de su información.

Muchos observadores se tomaron con humor la confianza de Gallagher, especialmente teniendo en cuenta que las reglas de la Premier League permiten castigos mucho más severos. Señalando la posibilidad de un descenso en la pirámide del fútbol inglés, un aficionado bromeó en las redes sociales: "Disfruta del desplazamiento a Doncaster [Rovers], amigo".

Poniendo en duda la filtración antes de que la comisión dicte su sanción formal, otro añadió: "¡Estoy deseando volver a esto cuando se anuncie el castigo!"