¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1076640473.jpgPaul Marriott
Adhe Makayasa
Traducido por

Liam Gallagher afirma tener información privilegiada sobre el veredicto legal del Manchester City tras conversaciones secretas de alto nivel

Manchester City
Premier League

Liam Gallagher, líder de Oasis, ha afirmado tener información confidencial sobre el castigo que finalmente recibirá el Manchester City tras unas explosivas revelaciones legales. El polémico músico trató de tranquilizar en las redes sociales a los aficionados preocupados, al insistir en que sus conversaciones con una figura de alto rango confirmaron que el club evitará sanciones deportivas severas pese al creciente escrutinio.

  • Un músico resta importancia a las inminentes sanciones deportivas

    El fútbol inglés se vio sacudido por las informaciones que aseguraban que el City había sido declarado culpable de 114 de 115 infracciones financieras por una comisión independiente de la Premier League. La maratoniana investigación, que abarcó de 2009 a 2018, desató una amplia especulación sobre sanciones severas, que iban desde un descenso forzoso hasta la retirada de títulos históricos. Sin embargo, Gallagher restó importancia a ese discurso catastrofista y afirmó disponer de detalles internos sobre el verdadero destino del club a través de un contacto de alto nivel.

    • Anuncios
  • imago-sport-1076640446.jpgPaul Marriott

    Rocker revela los supuestos detalles del castigo

    El aclamado músico y forofo acérrimo del Manchester City compartió sus afirmaciones en la red social X, asegurando haber hablado directamente con una figura de alto rango del fútbol. Al filtrar la sanción que espera que afronte la jerarquía del Etihad, Gallagher escribió: "Si perdemos nuestra apelación, cosa que no haremos, recibiremos una MULTA y una PROHIBICIÓN DE FICHAR y eso será todo".

    Intentando tranquilizar a los aficionados del City que esperan el veredicto oficial, el líder de Oasis añadió: "Calma".

  • Los rivales se burlan de la información privilegiada de la cantante

    Las contundentes afirmaciones de la estrella del rock provocaron de inmediato un amplio escepticismo y las burlas de los aficionados rivales, que ponían en duda la credibilidad de su información.

    Muchos observadores se tomaron con humor la confianza de Gallagher, especialmente teniendo en cuenta que las reglas de la Premier League permiten castigos mucho más severos. Señalando la posibilidad de un descenso en la pirámide del fútbol inglés, un aficionado bromeó en las redes sociales: "Disfruta del desplazamiento a Doncaster [Rovers], amigo".

    Poniendo en duda la filtración antes de que la comisión dicte su sanción formal, otro añadió: "¡Estoy deseando volver a esto cuando se anuncie el castigo!"

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1083625567.jpgEvery Second Media

    Las largas apelaciones legales prolongan la incertidumbre

    No se espera una resolución definitiva sobre las sanciones de forma inminente, ya que el debido proceso legal sigue en curso. Es casi seguro que el City presente una apelación formal contra los veredictos de culpabilidad, un movimiento que prolongará el caso durante varios meses más. La persistente sombra regulatoria amenaza con distraer al equipo de Enzo Maresca mientras persigue sus ambiciones nacionales y europeas.

Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Manchester City crest
Manchester City
MCI