Paul Marriott
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Liam Gallagher afirma tener información privilegiada sobre el veredicto legal del Manchester City tras conversaciones secretas de alto nivel
Un músico resta importancia a las inminentes sanciones deportivas
El fútbol inglés se vio sacudido por las informaciones que aseguraban que el City había sido declarado culpable de 114 de 115 infracciones financieras por una comisión independiente de la Premier League. La maratoniana investigación, que abarcó de 2009 a 2018, desató una amplia especulación sobre sanciones severas, que iban desde un descenso forzoso hasta la retirada de títulos históricos. Sin embargo, Gallagher restó importancia a ese discurso catastrofista y afirmó disponer de detalles internos sobre el verdadero destino del club a través de un contacto de alto nivel.
- Paul Marriott
Rocker revela los supuestos detalles del castigo
El aclamado músico y forofo acérrimo del Manchester City compartió sus afirmaciones en la red social X, asegurando haber hablado directamente con una figura de alto rango del fútbol. Al filtrar la sanción que espera que afronte la jerarquía del Etihad, Gallagher escribió: "Si perdemos nuestra apelación, cosa que no haremos, recibiremos una MULTA y una PROHIBICIÓN DE FICHAR y eso será todo".
Intentando tranquilizar a los aficionados del City que esperan el veredicto oficial, el líder de Oasis añadió: "Calma".
Los rivales se burlan de la información privilegiada de la cantante
Las contundentes afirmaciones de la estrella del rock provocaron de inmediato un amplio escepticismo y las burlas de los aficionados rivales, que ponían en duda la credibilidad de su información.
Muchos observadores se tomaron con humor la confianza de Gallagher, especialmente teniendo en cuenta que las reglas de la Premier League permiten castigos mucho más severos. Señalando la posibilidad de un descenso en la pirámide del fútbol inglés, un aficionado bromeó en las redes sociales: "Disfruta del desplazamiento a Doncaster [Rovers], amigo".
Poniendo en duda la filtración antes de que la comisión dicte su sanción formal, otro añadió: "¡Estoy deseando volver a esto cuando se anuncie el castigo!"
- Every Second Media
Las largas apelaciones legales prolongan la incertidumbre
No se espera una resolución definitiva sobre las sanciones de forma inminente, ya que el debido proceso legal sigue en curso. Es casi seguro que el City presente una apelación formal contra los veredictos de culpabilidad, un movimiento que prolongará el caso durante varios meses más. La persistente sombra regulatoria amenaza con distraer al equipo de Enzo Maresca mientras persigue sus ambiciones nacionales y europeas.
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