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Liam Delap afirma que el «mejor equipo» perdió en la dolorosa derrota del Chelsea ante el Manchester United y confía en que los goles lleguen tras cuatro partidos consecutivos sin marcar en la Premier League
Frustración para Delap y el Chelsea
Delap mostró gran frustración tras la derrota 1-0 del Chelsea el sábado. Los Blues realizaron 21 disparos frente a los cuatro de los visitantes y registraron una cifra de goles esperados significativamente superior, pero el certero gol de Matheus Cunha en la primera parte decidió el partido. Los locales también estrellaron tres balones en la madera, incluido un potente cabezazo de Delap que sacudió la parte inferior del travesaño. Salir del campo con las manos vacías fue un trago amargo para la plantilla, que consideró que el marcador final no reflejaba con precisión el equilibrio del juego.
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Confianza en el toque final
La derrota extiende a cuatro partidos la sequía goleadora del Chelsea en la Premier League, pero Delap insiste en que la fortuna ofensiva mejorará. «Es decepcionante; creemos que no nos lo merecíamos», afirmó. «Fuimos el mejor equipo. Es una sensación horrible. Nos quedamos con diez y debimos defendernos, pero no lo hicimos. En otro partido habríamos marcado cuatro en la segunda parte, pero hoy no fue nuestro día. Creamos muchas ocasiones; solo falta ajustar el remate».
Salvar la temporada
A pesar de los últimos reveses, la moral de la plantilla de Rosenior se mantiene alta. El equipo, sexto en la tabla y a siete puntos de la zona de Liga de Campeones, sigue luchando por ese objetivo y por la FA Cup. Delap resaltó la unidad del grupo y afirmó que los objetivos de la temporada siguen al alcance. «Todos creemos los unos en los otros y tenemos la convicción de que podemos conseguir ambos», explicó el delantero en referencia a sus dos ambiciones. «Ese es nuestro plan, ese es nuestro objetivo. Tenemos que mirar hacia el martes, y luego nos espera un partido importantísimo contra el Leeds».
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Respuesta ante el Brighton
El Chelsea debe recuperarse rápido: el martes visita a Brighton y luego se enfocará en la semifinal de la FA Cup contra Leeds en Wembley. «Si pulimos algunos detalles, todo irá bien», concluyó Delap.