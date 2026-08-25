El Nottingham Forest ha alcanzado un acuerdo total para fichar a Delap procedente del Chelsea en una operación valorada en hasta 50 millones de libras, según informan ESPN y The Guardian. El Forest pagará 45 millones de libras fijos, además de 5 millones de libras en variables, lo que supone un nuevo fichaje récord en la historia del club para el equipo de East Midlands.

Delap se convirtió en el principal objetivo ofensivo del entrenador del Forest, Oliver Glasner, antes de que cierre el mercado de fichajes de verano el próximo martes. Las negociaciones concluyeron rápidamente después de que el delantero se quedara fuera de la convocatoria para la victoria por 3-2 ante el Fulham el lunes.