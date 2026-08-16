Según el Express, el Liverpool disputó el domingo dos partidos en un mismo día contra el recién ascendido a la Serie A Como. El primero, un amistoso a puerta cerrada en el AXA Training Centre de Kirkby, terminó con empate 0-0. El Liverpool alineó a un equipo experimentado en el que estaban Alexis Mac Allister, Federico Chiesa y Kostas Tsimikas.

Sin embargo, el partido de 70 minutos quedó marcado por un desafortunado incidente protagonizado por Dossena. El jugador de 27 años cayó de mala manera sobre la mano tras disputar un duelo aéreo con James McConnell y Will Wright. Dossena permaneció tendido sobre el césped, y un primer plano de la cámara reveló rápidamente que había sufrido una grave luxación de dedo, dejando en estado de shock a los comentaristas y a la audiencia que seguía el partido.