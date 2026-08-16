AFP
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LFCTV se vio obligada a disculparse en directo tras mostrar la horrible lesión de un jugador del Como ante el Liverpool
Una desagradable lesión empaña el empate en el campo de entrenamiento
Según el Express, el Liverpool disputó el domingo dos partidos en un mismo día contra el recién ascendido a la Serie A Como. El primero, un amistoso a puerta cerrada en el AXA Training Centre de Kirkby, terminó con empate 0-0. El Liverpool alineó a un equipo experimentado en el que estaban Alexis Mac Allister, Federico Chiesa y Kostas Tsimikas.
Sin embargo, el partido de 70 minutos quedó marcado por un desafortunado incidente protagonizado por Dossena. El jugador de 27 años cayó de mala manera sobre la mano tras disputar un duelo aéreo con James McConnell y Will Wright. Dossena permaneció tendido sobre el césped, y un primer plano de la cámara reveló rápidamente que había sufrido una grave luxación de dedo, dejando en estado de shock a los comentaristas y a la audiencia que seguía el partido.
- Getty Images Sport
Los comentaristas reaccionan a una espeluznante luxación de dedo
La crudeza de la lesión se emitió en directo en LFCTV, lo que provocó reacciones inmediatas del equipo de comentaristas. El narrador principal, John Bradley, no tardó en darse cuenta de la gravedad de la situación mientras el equipo médico se preparaba para intervenir.
Bradley dijo: "Es una mala caída. Puede que necesitemos una pequeña pausa aquí para que entre el equipo médico. Pues sí, ahí lo tienen, se ha dislocado el dedo". La co-comentarista Natashia Dowie también quedó impactada por la desagradable imagen del dedo dislocado y se limitó a añadir: "Uf, eso no es agradable".
La retransmisión captó la incómoda realidad de las lesiones en el deporte profesional, dejando al equipo de producción improvisando para reaccionar ante la audiencia en directo que acababa de presenciar ese espeluznante primer plano.
El canal oficial se disculpa en directo durante la retransmisión
Consciente de que las imágenes explícitas podían haber afectado a los espectadores que seguían el amistoso desde casa, el comentarista de LFCTV Steve Hunter se vio obligado a pedir disculpas formalmente en directo. Hunter continuó: «Disculpas si simplemente están intentando almorzar o si están en, quién sabe, San Diego, tomando un desayuno muy temprano. A veces ves cosas que te hacen retorcerte».
A pesar del aspecto alarmante del dedo dislocado y de la breve interrupción del juego, Dossena mostró una resiliencia notable. El defensa central fue vendado rápidamente por el cuerpo médico del Como y, de forma sorprendente, siguió jugando durante los seis minutos restantes del reducido partido de entrenamiento, asegurando que el equipo italiano mantuviera la portería a cero.
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¿Qué les espera ahora al Liverpool y al Como?
Tras este exigente doble enfrentamiento contra Cesc Fabregas y su equipo, el Liverpool centrará ahora toda su atención en la próxima campaña de la Premier League. Mientras tanto, el Como seguirá de cerca la recuperación de Dossena mientras prepara su esperado regreso a la máxima categoría del fútbol italiano, con la esperanza de que evite cualquier problema a largo plazo.
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