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Lewis-Skelly está decidido a quedarse y luchar por su sitio en el Arsenal pese al interés del Manchester United y el Chelsea
Resurgir en pretemporada y futuro incierto
Lewis-Skelly ha sido uno de los jugadores más destacados del Arsenal durante la pretemporada, siendo titular en sus dos últimos amistosos mientras se prepara para la Community Shield del domingo.
El centrocampista vivió una campaña difícil el año pasado, al quedar por detrás de Riccardo Calafiori y Piero Hincapie en el orden de preferencias de la defensa. Sin embargo, Lewis-Skelly ha recuperado recientemente su mejor nivel en su posición natural de centrocampista central, lo que da que pensar al Arsenal.
Aunque el club había considerado previamente vender a Lewis-Skelly y a Ethan Nwaneri para recaudar 100 millones de libras, sus recientes e impresionantes actuaciones han complicado la situación. A pesar de la intensa competencia, Lewis-Skelly sigue decidido a consolidarse como titular habitual a las órdenes de Mikel Arteta esta temporada.
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BBC Sport informa de que Lewis-Skelly fue ofrecido al Manchester United en enero, aunque el Arsenal insiste en que no lo ha ofrecido activamente a otros equipos. El Manchester United está en el mercado en busca de un jugador para la banda izquierda, dado que Luke Shaw tiene un historial físico irregular y Patrick Dorgu ha sido utilizado en un rol más avanzado por Michael Carrick.
El United también se ha fijado en Lewis Hall, pero reconoce que la operación sería complicada. Del mismo modo, según se informa, al Chelsea también se le ha ofrecido la posibilidad de fichar a Lewis-Skelly.
Sin embargo, el Chelsea ya cuenta con Jorrel Hato y Pep Chavarria en esa posición. Sin competición europea que disputar y con un centro del campo saturado, es poco probable que el Chelsea vaya a por Lewis-Skelly a menos que antes realice ventas importantes.
Juego limpio financiero y beneficio neto
El Arsenal ha invertido con fuerza, con un gasto de 250 millones de libras el pasado verano y de más de 100 millones en la actual ventana tras el fichaje de Bruno Guimaraes por 75 millones de libras. Para cuadrar las cuentas, el club busca dar salida a jugadores, después de haber vendido ya a Christian Norgaard por 7 millones de libras y a Leandro Trossard por 15 millones de libras. Al ser un jugador formado en la cantera, un traspaso de Lewis-Skelly sería muy beneficioso a efectos contables.
Lewis-Skelly es muy consciente de su valor financiero para el club, después de haber escrito anteriormente el pie de foto «beneficio puro» en una imagen suya celebrando con el trofeo de la Premier League. Sin embargo, las nuevas normas de la relación de coste de plantilla dictan ahora que los ingresos por la venta de jugadores formados en casa deben amortizarse a lo largo de la duración de su contrato.
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¿Qué le espera ahora a Lewis-Skelly?
El Arsenal tiene que tomar una decisión crucial antes de que el mercado de fichajes cierre oficialmente. Es probable que Lewis-Skelly participe en la Community Shield contra el Manchester City el domingo, lo que podría servir como una prueba vital. Si no logra asegurarse minutos garantizados por delante de Guimaraes, un movimiento nacional de última hora sigue siendo una posibilidad clara, mientras el Manchester United continúa siguiendo de cerca su situación.
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