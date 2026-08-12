Lewis-Skelly ha sido uno de los jugadores más destacados del Arsenal durante la pretemporada, siendo titular en sus dos últimos amistosos mientras se prepara para la Community Shield del domingo.

El centrocampista vivió una campaña difícil el año pasado, al quedar por detrás de Riccardo Calafiori y Piero Hincapie en el orden de preferencias de la defensa. Sin embargo, Lewis-Skelly ha recuperado recientemente su mejor nivel en su posición natural de centrocampista central, lo que da que pensar al Arsenal.

Aunque el club había considerado previamente vender a Lewis-Skelly y a Ethan Nwaneri para recaudar 100 millones de libras, sus recientes e impresionantes actuaciones han complicado la situación. A pesar de la intensa competencia, Lewis-Skelly sigue decidido a consolidarse como titular habitual a las órdenes de Mikel Arteta esta temporada.