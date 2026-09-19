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Levi Colwill carga contra la actuación «no lo bastante buena» del Chelsea mientras el Brentford humilla al Chelsea de Xabi Alonso
El Chelsea, humillado en el derbi
Las fragilidades defensivas del Chelsea fueron castigadas sin piedad y el Brentford logró una contundente victoria por 3-0 en el derbi del oeste de Londres. Tras una primera parte sin goles, Jaidon Anthony rompió el empate a la salida de un córner antes de que los contraataques finales permitieran a Igor Thiago y Fabio Carvalho sentenciar la goleada. La dura derrota deja a Alonso sin ganar en tres partidos de la Premier League, con su equipo quedándose sin marcar por primera vez esta temporada.
- News Images
«No estuvimos a la altura»
Colwill no se mordió la lengua al hablar del colapso defensivo del Chelsea en el Gtech Community Stadium. En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, el defensor inglés criticó la pérdida de estructura y disciplina del equipo al irse hacia arriba.
Al referirse a la actuación en la segunda parte, dijo: "Fue duro. En primer lugar, encajar a balón parado no fue lo mejor, intentamos apretar y quizá nos expusimos demasiado, dimos algunos pases que no deberíamos haber dado y nos golpearon al contraataque, marcaron el segundo gol y el tercer gol nos hizo daño de verdad. En la segunda parte no estuvimos a la altura y tenemos mucho que trabajar en el parón internacional".
Vulnerabilidades costosas a balón parado
Las fragilidades defensivas del Chelsea volvieron a quedar al descubierto al encajar ya su quinto gol a balón parado en lo que va de temporada. Señalando sus problemas dentro del área, Colwill admitió: "No ha sido lo suficientemente bueno. A veces nos han superado físicamente en el área, tenemos que mejorar claramente en eso. Confiamos plenamente en nuestro entrenador de jugadas a balón parado y seguimos adaptándonos a cosas nuevas. Tenemos que mejorar como equipo".
Insistió en que toda la plantilla debe asumir la responsabilidad de forma colectiva, en lugar de depender únicamente del ataque para sacarles del apuro: "No creo que el ánimo bajara. Dolió y tratamos de ir a por el empate, y nos golpearon al contraataque. No creo que nuestro ánimo bajara. Aún tenemos que mejorar mucho. No podemos confiar en que nuestro tridente de ataque nos saque del peligro. El resto de nosotros tenemos que ayudar todo lo posible. Sin duda tenemos mucho margen de mejora".
- Mark Pain
Correcciones urgentes durante el descanso
Alonso se convirtió en apenas el sexto entrenador en la historia de la Premier League que ve a su equipo encajar dos o más goles en sus primeros cinco partidos. El próximo parón internacional de tres semanas le da al Chelsea un tiempo esencial para organizar una línea defensiva que ya ha recibido 12 goles esta temporada. El Chelsea buscará resetearse cuando visite al Bournemouth en el Vitality Stadium el 10 de octubre.
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