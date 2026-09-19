Las fragilidades defensivas del Chelsea volvieron a quedar al descubierto al encajar ya su quinto gol a balón parado en lo que va de temporada. Señalando sus problemas dentro del área, Colwill admitió: "No ha sido lo suficientemente bueno. A veces nos han superado físicamente en el área, tenemos que mejorar claramente en eso. Confiamos plenamente en nuestro entrenador de jugadas a balón parado y seguimos adaptándonos a cosas nuevas. Tenemos que mejorar como equipo".

Insistió en que toda la plantilla debe asumir la responsabilidad de forma colectiva, en lugar de depender únicamente del ataque para sacarles del apuro: "No creo que el ánimo bajara. Dolió y tratamos de ir a por el empate, y nos golpearon al contraataque. No creo que nuestro ánimo bajara. Aún tenemos que mejorar mucho. No podemos confiar en que nuestro tridente de ataque nos saque del peligro. El resto de nosotros tenemos que ayudar todo lo posible. Sin duda tenemos mucho margen de mejora".